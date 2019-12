Laura Matamoros termina el año disfrutando de la nieve en el Pirineo con su hijo Matías

Hace siete días Laura Matamoros ya dio una pista a sus seguidores en Instagram de dónde iba a terminar el año. Ataviada de una capucha de pelos, colgó una imagen suya en primer plano con el siguiente texto: "Tic taccccc!! Próximo viaje a la vistaaaa". Por las pintas estaba claro que la joven no iba a terminar el año en una playa exótica en el Caribe sino, más bien, en un lugar donde hiciera falta ir bien abrigado.

La incógnita se despejó hace dos días cuando colgó una foto suya de cuerpo completo con el casco, las gafas y los esquís al hombro, indicando que se encontraba en Baqueira Beret y haciendo mención a la estación. La imagen gustó a los seguidores en redes sociales de la joven que pronto le regalaron casi 30.000 'me gusta' mientras elogiaban lo guapa que estaba y comentaban que parecía una profesional del esquí.

Pero no terminaban ahí las sorpresas que la hija de Kiko Matamoros tenía reservadas a sus seguidores en esta red social. El viaje a la nieve no lo ha hecho sola si no en compañía de su familia, entre ellos, de su hijo Matías, fruto de su relación con Benji Aparicio. Así lo confirma la última imagen que ha colgado en su Instagram en la que aparece cogiendo al pequeño en brazos (sin que se le vea la cara) y compartiendo con sus seguidores lo que disfruta Matías de la nieve. El modelo del pequeño ha causado furor y son muchos los comentarios que le preguntan la marca del colorido mono que luce el pequeño.

Adiós a un año difícil

2019 ha sido un año complicado para Laura Matamoros, ya que en octubre confirmó su ruptura con Daniel Illescas, su pareja hasta el momento. "Le deseo lo mejor. Se acabó el amor y hay que vivir y disfrutar de la vida por separado", confesó la joven, no dando pie a nada más que la certeza de que vuelve a estar soltera. Quizá por eso, ha decidido romper con todo y terminar el año en el Pirineo, disfrutando del deporte y la compañía de su familia.