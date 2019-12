La madre que ahogó a su hija en la bañera confesó el crimen a un periodista: "No podía yo sola sin su padre"

La mujer de 49 años detenida tras haber confesado que este lunes ahogó a su hija en la bañera reveló, antes que a los servicios de emergencia, lo que había hecho a un periodista del Diari de Girona. "Hola Albert. He matado a mi hija", le escribió vía Messenger.

Así lo ha contado el propio periodista catalán, que ha escrito un artículo en el que relata cómo vivió esos momentos y ha publicado la conversación mantenida con la parricida.

Pocas veces el periodista dice "eso no lo olvidaré jamàs". Esta es una de esas raras ocasiones. https://t.co/XNPiEVql06 vía @diaridegirona — Albert Soler Bufí (@albertsolerbufi) December 31, 2019

"Me preguntaré muchas veces, durante los próximos años, por qué me tocó a mí. Por qué, de entre todas sus amistades reales y virtuales, Maria Àngels me escogió a mí, uno virtual que no pasa de conocido", arranca el artículo de Albert Soler, que en el momento de recibir el mensaje se encontraba "con sus hijos en el sofá viendo la televisión".

Los hechos ocurrieron este lunes cuando la madre, según su propio testimonio al periodista, le dio "primero pastillas" para dormir a su hija y luego la ahogó en la bañera de su domicilio de la ronda Ferran Puig de Girona. "De aquí a un rato aviso a vecino que es policía", le dijo la mujer al periodista, que le preguntó por qué se lo contaba a él y le pidió la dirección para poder acercarse al lugar.

"No podía yo sola, sin su padre", dice Maria Àngels en otro mensaje. La mujer, a la que se le imputa un delito de homicidio, estaba separada del padre de la menor y no constaban antecedentes de violencia en la unidad familiar, según informaron este lunes fuentes judiciales. Según ha explicado el periodista Albert Soler, la mujer "ha tenido problemas psiquiátricos".

Los hechos tuvieron lugar este lunes en un piso situado en el número 28 de la ronda Ferran Puig, al lado de la Devesa de Girona. Pasadas las dos de la tarde y después de habérselo confesado al periodista de Diari de Girona, la madre llamó al 112 y dijo que había matado a su hija ahogándola en la bañera. Según explicó, lo había hecho hacía una media hora.

Los efectivos de emergencias realizaron maniobras de reanimación cardio-pulmonar a la niña y, poco antes de las cinco, la trasladaron en ambulancia hasta el hospital Josep Trueta en estado crítico. A las 17.45 horas, la menor moría en el centro hospitalario.