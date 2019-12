El pressupost de la Diputació per al 2020 arriba als 530,2 milions i creix un 9% sobre el del 2019

Mascarell ha assegurat que aquest és "un pressupost expansiu" que com a "principis fonamentals" té seguir apostant per "l'autonomia municipal, la simplificació i modernització institucional i la contenció del deute". Igualment, ha assenyalat que es tracta d'uns comptes que "atenen les demandes i reivindicacions dels 266 municipis de la província", en resposta a "la raó de ser" de la corporació provincial.

"Més inversió, menys burocràcia, més municipalisme i més autonomia. Eixos són els eixos marcats des del minut zero" per a l'elaboració i aplicació d'aquests pressupostos, ha agregat el titular d'Hisenda. Aquests comptes, que es debatran i sotmetran a votació en el ple extraordinari que la Diputació celebrarà dilluns que ve, contemplen 37 milions per a l'àrea de Medi ambient; 2 milions per a combatre la despoblació de la província a través de l'àrea de Desenvolupament Rural, i 19,2 per a Servicis Socials.

A aquestes partides se sumen, com ha agregat Vicent Mascarell, 22 milions per a Cultura, 42 per al departament de Carreteres; 4,5 milions per a Turisme; 5,3 milions per a Joventut i Esports i 40 milions, 20 més que en l'exercici anterior, per al Fons de Cooperació Municipal.