Madrid Central a partir del 1 de enero: novedades en la normativa, multas, excepciones y nuevo mapa para circular

Madrid Central, ahora rebautizado como Madrid 360, sufrirá algunos cambios en su normativa a partir del 1 de enero de 2020. El Ayuntamiento cambia el perímetro de la zona de bajas emisiones al dejar que dos calles sean de libre circulación y ha flexibilizado el acceso según casos concretos.

Dichas modificaciones entran en vigor junto con las restricciones previstas para este 1 de enero, focalizadas sobre todo en los vehículos más contaminantes, que aún estando suscritos al SER, no podrán ser aparcados más allá del barrio concreto en el que se esté empadronado. Por tanto, repasamos ésta y otras novedades:

¿Qué vehículos pueden circular por Madrid Central?

Los vehículos con etiqueta ECO y Cero Emisiones seguirán sin tener problemas a la hora de circular por el centro de la ciudad. La novedad más importante será que los vehículos con etiqueta C podrán circular siempre y cuando lleven dos ocupantes como mínimo, la moratoria será hasta el 30 de diciembre de 2020. Las motos también se incluyen en esta normativa. Además, las motos, ciclomotores y triciclos de reparto tendrán permiso de entrada hasta medianoche, que desde el pasado 30 de junio solo podían acceder hasta las 22.00 horas.

En el caso de que los vehículos con etiqueta C no vayan con dos ocupantes podrán acceder únicamente para estacionar en un aparcamiento de uso público, garaje privado o reserva de estacionamiento no dotacional, al igual que ocurre con los vehículos con etiqueta B. Además, los parkings públicos de Centro reducirán sus tarifas para recortar el ‘peaje’ que supone desplazarse hasta este distrito en vehículo privado.

Seguirán circulando los turismos de los establecimientos de comercio, restauración y hostelería, los coches que acceden a talleres de reparación y los vehículos pesados (de más de 3.500 kg de masa autorizada). Los vehículos de servicios especiales o de contratistas de administraciones públicas que acrediten que justifiquen la imposibilidad de cambiar el vehículo por contrato o por no existir la tecnología necesaria podrán seguir accediendo.

¿Cuáles no podrán acceder al área de cero emisiones?

Por lo demás, todos los vehículos sin etiqueta cero emisiones, eco o B no podrán circular por la zona delimitada. Por ello, no podrán seguir pasando los vehículos de menos de 3.500 kilogramos de masa autorizada sin pegatina de la DGT, una medida que deja fuera del área de bajas emisiones a las furgonetas de reparto más viejas y contaminantes.

Tampoco podrán acceder los vehículos de autoescuelas ubicados en el interior de la zona que tengan distintivo medioambiental B, ni los coches sin distintivo de quienes no sean residentes, que ya no podrán acudir a plazas de garaje privadas ni ser invitados por residentes.

Además, Martínez-Almeida ha recordado que las ayudas a la renovación de la flota de vehículos se aplicarán desde 2020.

¿Habrá cambios en las invitaciones para residentes?

Sí, a partir de 2020 no se permitirá a las personas empadronadas en Madrid Central gestionar invitaciones de accesoa la Zona de Bajas Emisiones para vehículos sin distintivo ambiental. Los vehículos sin distintivo de la Dirección General de Tráfico (DGT) no podrán entrar en el perímetro.

¿Y en los aparcamientos?

Los vehículos diésel matriculados antes de 2006 y gasolina matriculados previamente al año 2000 no podrán aparcar desde el 1 de enero ya no solo en los aparcamientos públicos, sino tampoco en las plazas de garajes particulares o de residentes situados en el ámbito de Madrid Central.

Solo se les permitirá el acceso si disponen de alguna condición que pueda ser autorizable, como que el vehículo pertenezca a una persona empadronada en el distrito Centro o traslade a personas de movilidad reducida. Esta misma limitación afecta a los vehículos A con MMA igual o inferior a 3.500 kilogramos empleados para realizar urgencias de suministros de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones dentro del perímetro.

¿Hay cambios en la zona azul y verde?

También hay cambios, puesto que los propietarios de vehículos A tiene prohibido el estacionamiento en la zona de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a partir del 1 de enero, tal y como establece la Organización Mundial de la Salud. La excepción será para aquellas plazas que estén ubicadas en el barrio donde estén empadronados.

¿Qué pasa si tengo que llevar a mis hijos al colegio?

En este caso, el decreto que ha aprobado el Gobierno municipal de PP y Ciudadanos prorroga hasta diciembre de 2020 el permiso de paso sin ser multadas a las familias con hijos escolarizados en colegios, guarderías e institutos en el interior de este área de bajas emisiones.

¿A cuánto ascienden las multas?

La cuantía de las multas podría bajar respecto a Madrid Central. Las multas al inicio de Madrid Central eran de 90 euros (45 euros con pago reducido). Esta cuantía podría verse reducida con el cambio a Madrid 360, aunque todavía no se ha especificado la cantidad.

¿El perímetro de Madrid Central seguirá siendo el mismo?

Las calles Mártires de Alcalá y Seminario de Nobles quedan excluidas de la nueva normativa y serán de libre circulación. Las dos vías anexas a la calle Princesa acumulaban el 20% de las sanciones y se encuentran entre las modificaciones de Madrid 360. Además, se reducen los recorridos en los barrios de Argüelles, Gaztambide y Arapiles, aliviando la aglomeración circulatoria.

Se trata de una "mejora" de la zona de bajas emisiones para poner coto "a la improvisación" en Madrid Central del anterior Gobierno, ha declarado el actual alcalde Jose Luis Martínez Almeida. "No era razonable ni lógico que se mantuviera en los mismos términos", añade.

¿Se ampliarán estas medidas en el futuro al resto de Madrid?

Madrid 360 respetará el calendario de restricciones que marcó el gobierno de Manuela Carmena. En 2022, los que no vivan en la capital no podrán circular con este tipo de vehículos en el interior de la M-30, una prohibición que se aplicará a los residentes un año más tarde. Será en 2025 cuando se prohíba a todos los ciudadanos el uso de estos coches por cualquier punto de la ciudad.

¿Qué beneficios tiene Madrid Central?

Desde que el 30 de noviembre de 2018 se implantara esta nueva medida, se ha reducido la contaminación un 20% durante su primer año en el distrito centro de la capital, según un estudio de Ecologistas en Acción. Esta mejora no se debe a la climatología, pues hasta noviembre, este año ha sido el tercero más seco de la década.