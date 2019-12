Claves para entender la nueva movilidad del 2020: restricciones de circulación

Los coches sin etiqueta de emisiones de la DGT o anteriores al 2000 tienen sus días contados. Las presiones europeas sobre nuestro país para acelerar la reducción de emisiones y el desarrollo de la nueva movilidad limpia son algunos de los factores que han impulsado la creación de zonas sin emisiones.

Si vives en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, pero también en Bilbao, Valencia o Sevilla, has de conocer las nuevas limitaciones a la circulación de coches con motor de combustión y las multas correspondientes. Te dejamos las claves aquí.

Madrid Central pasa a ser Madrid 360

Los cambios que afectan a las restricciones de tráfico no varían demasiado. La única novedad será que los vehículos con etiqueta C podrán circular siempre y cuando lleven dos ocupantes como mínimo. Las motocicletas también se incluyen en este argumento. Por lo demás, todos los vehículos sin etiqueta cero emisiones, eco o B no podrán circular por la zona delimitada. La cuantía de las multas bajará respecto a Madrid Central.

ZEB de Barcelona

Esta área cubre casi toda la zona metropolitana de la ciudad condal dentro de las rondas, por lo que es mucho más extensa que Madrid 360. A partir del día 1 de enero y en horario de las 7.00 a las 20.00 de lunes a viernes- el acceso se controlará por videocámaras. Ningún vehículo sin etiqueta de la DGT podrá acceder, bajo multa desde los 100 hasta los 999 euros para vehículos más pesados.

Valencia está entre dos aguas

No tiene un plan específico activado pero sí que se prevé, en días en los que la calidad del aire sea muy baja, la prohibición de aparcar en las zonas azules y naranjas a los vehículos no ecológicos y la de circular a las matrículas pares e impares en días alternos.

Sevilla funcionará por zonas

Si no hay problemas de contaminación la circulación será libre. Conforme vayan subiendo los niveles, se impondrán medidas a los vehículos más contaminantes con limitaciones de velocidad, horarios de circulación, aparcamiento, etc.

Bilbao, a favor del peatón

En la capital vasca buscan, en general, reducir el número de vehículos en la zona del centro para favorecer a los peatones. Una nueva regulación del tiempo de los semáforos, autobuses gratuitos para los trabajadores de determinadas empresas e impulsar más el uso de la bici están entre algunas de las medidas.