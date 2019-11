Si tu coche es anterior al 2000, pronto no podrás conducirlo

El miedo ante el inminente cambio climático se palpa en el ambiente, como también se nota la contaminación y el aire cargado en las grandes ciudades españolas. Las urbes con mayores problemas de polución se han puesto las pilas para reducir los gases nocivos en el ambiente y, obviamente, estas medidas traen consecuencias para los conductores.

Es más que conocido el plan Madrid Central, por el que se estableció un área a la que solo podían acceder los vehículos con etiqueta ECO o de Cero Emisiones, así como C o B con algunas restricciones. El resto de vehículos sin etiqueta de la DGT no tenían permitida la circulación. Este plan se sustituye, tras el cambio de Gobierno, por Madrid 360, que conllevará medidas más allá del sector automóvil.

En Barcelona las restricciones van a ser mucho más contundentes. Si los coches con matriculación anterior al año 1997 y las furgonetas anteriores a 1994 ya estaban sujetos a límites durante este año, el 1 de enero de 2020 ningún vehículo sin etiqueta de la DGT podrá entrar en la Zona de Bajas Emisiones (que engloba el total de las intrarrondas barcelonesas a excepción de los barrios altos como Vallvidriera o Pedralbes). Esta medida afectará a los vehículos de gasolina matriculados antes del 2000 y a los diésel antes del 2006. Los horarios de no circulación serán de lunes a viernes de las 7.00 a las 20.00.

Puedes consultar la lista de la DGT para saber qué tipo de clasificación tiene tu vehículo, pero si no ves una etiqueta ECO, Cero Emisiones, B o C pegada en tu parabrisas y matriculaste tu coche antes del año 2000 (o incluso antes de 1997), atento porque quizás no puedas circular con él el año que viene dependiendo de tu zona de residencia. La intención de todos estos planes anticontaminación es cambiar el chip y empezar a pensar en una movilidad más sostenible, para la que existen ayudas y en la que entran coches eléctricos e híbridos asequibles de precio.