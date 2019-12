Martiño Noriega llevará las relaciones políticas de Anova, que apela a iniciar "ya" el diálogo "a la izquierda del PSOE"

Así lo ha explicado el recién reelegido portavoz nacional de la formación, Antón Sánchez, quien ha comparecido en el Hotel Congreso de Teo (A Coruña) junto con Noriega y la concejala de Marea de Vigo Oriana Méndez tras la elección por unanimidad de la nueva dirección. En este órgano figuran ellos tres junto con, entre otros, el histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras, que será responsable de relaciones internacionales.

En declaraciones a los medios, el exregidor y dirigente de Compostela Aberta ha avanzado que en ese diálogo que establezca con sus socios políticos Anova "tiene el reto de ser leal a su historia" de "interlocución que se pueda dar en el espacio de la unidad popular y en todo el espacio a la izquierda del Partido Socialista".

"Por mi no va a quedar y me consta que voy a testar las posibilidades de constituir hegemonías", ha garantizado Noriega, quien también se ha definidio como una persona "de diálogo y de intermediación".

Por su parte, el portavoz nacional de Anova, Antón Sánchez, ha reiterado esa voluntad de hablar con fuerzas "a la izquierda" del PSdeG-PSOE para afrontar el "gran reto" de en 2020 "acabar con ese Gobierno altamente nocivo para el país" como es, según sus palabras, el de Alberto Núñez Feijóo.

PODEMOS Y ESQUERDA UNIDA

Sin duda, uno de los grandes retos de Anova para los próximos meses será el de articular una candidatura unitaria del rupturismo, para lo que sus 'socios preferentes' están llamados a ser Podemos y Esquerda Unida (EU). Y es que con ellos comparte grupo en el Parlamento de Galicia y hasta hace unos meses todos formaban parte de En Marea, proyecto que en las gallegas de 2016 se erigió en primera fuerza de la oposición pero que en 2019 terminó por fracturarse.

No en vano, la relación entre estos partidos no pasa por su mejor momento. De hecho, en las dos elecciones generales de este año, el diálogo no fructificó y Anova optó por no presentarse, mientras que Podemos y EU lo hicieron bajo la marca Galicia en Común. Sin embargo, Sánchez ha afirmado que, con o sin unidad popular, concurrirán a las autonómicas: "De cualquier manera estaremos en esa cita que nos parece fundamental para el futuro de este país".

Preguntado sobre posibles desavenencias con otras fuerzas, el líder de la formación nacionalista ha apelado a "mirar hacia el futuro", porque "para transformar realmente las políticas" en Galicia "hace falta la fuerza y potencia suficientes". "Y esa fuerza tiene que venir en torno a agruparnos en principios políticos y un programa. En eso trabajaremos con la mejor de las voluntades y apelando a la responsabilidad de todos los actores", ha añadido.

En este contexto, Sánchez ha adelantado que el nuevo responsable de relaciones políticas, Martiño Noriega, "tiene una idea de iniciar ya" ese diálogo que ven una "prioridad", dado que reconocen que la convocatoria de esos comicios "no depende" de ellos. "Vamos a empezar desde el primer minuto para poder estar preparados", ha apostillado.

UNA COMISIÓN PERMANENTE "PLURAL"

El pasado sábado, el Hotel Congreso de Teo acogió la IV Asemblea Nacional de Anova con la elección de su nueva Coordinadora Nacional y la ratificación de Sánchez como portavoz. Una semana más tarde, este órgano se ha reunido para escoger su Comisión Permanente, de la que Oriana Méndez -responsables de Coordinación junto con Raúl Asegurado- ha destacado su "pluralidad".

Además de Noriega y Beiras como dirigentes de las relaciones políticas e internacionales, respectivamente, figuran en la Comisión Permanente Rafa do Pico como responsable de Organización; Gladys Afonso al frente de Finanzas; Iria Otero en Feminismo; Branca Novoneyra en el área de Formación; el exdiputado de En Marea Miguel Anxo Fernán-Vello y Sara Ribeiro en Cultura e Obradoiros de ideas; Xiana López y Cristina Amor en Movementos Sociais; Sofía Mediero en Mocidade; Antón Dobao en Relato; y Carlos Nogueira en Comunicación Interna.