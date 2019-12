Pau Donés: "El protagonista de tu vida eres tú, no la enfermedad"

Pau Donés hará una pausa en su retiro profesional con motivo de una buena causa, y no lo hará solo. Los 19 músicos que han formado parte a lo largo de las años del grupo Jarabe de Palo se reúnen este lunes 23 sobre el escenario de la sala Luz de Gas de Barcelona en dos conciertos que buscan recaudar dinero para la investigación contra el cáncer.

"Me gustaría que la gente no relacionara tanto el cáncer con la muerte y que fuese más consciente de los avances que se están haciendo en la investigación oncológica, por ejemplo en el cáncer de mama", señala Donés en entrevista con 20minutos. El cantante, que vive en Estados Unidos junto a su hija desde que se retirara de la vida pública, también tiene un mensaje para los pacientes: "Tienes que vivir tu vida porque el protagonista de ella eres tú, no la enfermedad", aunque, señala: "a los enfermos con cáncer la muerte no nos persigue, la llevamos dentro".

El también compositor asegura que, pese a llevar un año parado, no echa de menos su vida anterior. "¿Tú sabes el lujo que es tener una rutina?", comenta entre risas. Sin embargo, hay algo fuera de esa cotidianidad que sí extraña, que es actuar.

"Llevo un año sin tocar, sin subir a un escenario. En los conciertos de Barcelona cantaremos los grandes éxitos del grupo y no podría elegir ninguno". Así, himnos como La Flaca, Depende, Grita o Bonito serán interpretados por los 19 miembros que han formado parte de Jarabe de Palo. La página web del grupo abre la posibilidad al regreso con el mensaje "Adiós... pero hasta luego".

Fila cero En caso de no poder asistir a ninguna de las dos citas de hoy, la organización ofrece la posibilidad de colaborar económicamente con la investigación del Vall d’Hebron Instituto de Oncología con la fila cero. Donés destaca que esto supone "una parte muy importante de los ingresos de la recaudación".

Tampoco desvela nada al respecto Donés, quien comenta que no sabe cuándo, ya que "el futuro no existe" y que por eso él siempre ha sido de "vivir el presente".

Esa filosofía de positividad es la que ha tratado de transmitir durante estos años y, según cuenta, lo ha conseguido: "Una vez, una señora me contó cómo se había lanzado a contar a su familia que sufría la enfermedad gracias a mí".

El cantante, que asegura estar encantado con su vida actual, adelanta que quizá en un tiempo "eche de menos el caos". Hasta que eso ocurra, estos conciertos suponen una ocasión imperdible para verle sobre el escenario junto al resto de la banda, en un evento en el que el importe íntegro de las entradas irá a parar a la investigación oncológica.

Los conciertos son un homenaje a la vida y un toque de atención sobre los pasos que se están dando en la lucha contra esta enfermedad que, como dice Donés, "ojalá se vea algún día como la gripe". Las actuaciones, organizadas por Europa FM y Onda Cero, tendrán lugar este lunes a las 19.00 y a las 21.30 horas.