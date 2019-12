Imanol Arias, María León, Ana Morgade o Canco Rodríguez, protagonistas del Festival de Invierno

Además, habrá compañías de diferentes puntos de España, como del País Vasco, Madrid, Castilla y León, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, algunas "históricas" y de "gran reconocimiento nacional", como Yllana, Tanttaka Teatroa, Centro Dramático Nacional, Teloncillo Teatro o La Tartana.

La programación de esta edición ha sido presentada este viernes en rueda de prensa por la concejala de Cultura de Torrelavega, Esther Vélez, quien ha asegurado que se ha buscado "la calidad, la diversidad y la paridad", es decir, que haya un número similar de actores y actrices y de directores y directoras.

En concreto, ha detallado que se trata de nueve directoras, 11 directores y tres codirecciones de hombre y mujer, todos ellos son de "gran calidad" según la edil, que ha destacado a algunos como Juan Mayorga, Pepa Gamboa o Lucía Miranda. Igualmente, ha subrayado que detrás de todas las obras están presentes figuras revelación como Daniel J. Meyer.

En cuanto a los criterios de selección de los espectáculos, ha explicado que se ha buscado traer obras y compañías premiadas y con algún reconocimiento nacional, como 'Amour', que tiene seis premios al mejor espectáculo infantil, o Teloncilo Teatro, que es Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud.

También ha apuntado que se han tenido en cuenta los géneros, de modo que se combinarán algunos el teatro cabaret, de sombras, musical, gestual y danza para bebés, y ha señalado que se ha prestado "especial atención" al público joven para ofrecerle unas propuestas de "alta calidad" de entre las que ha destacado 'Fiesta, fiesta, fiesta', una obra que da voz a realidades de los adolescentes e invita a reflexionar sobre la identidad de una nueva Europa y de sus aulas.

Igualmente, Vélez ha añadido que se ha tratado de abordar temas "comprometidos", como en la pieza 'Juguetes rotos', que reflexiona sobre la identidad sexual de los años 60 y 70 y la actualidad.

PROGRAMACIÓN

Como en anteriores ediciones, los espectáculos de los viernes estarán dirigidos al público joven, los sábados a los adultos y los domingos a un público más infantil.

En concreto, las obras comenzarán el sábado 11 de enero con 'Deje su mensaje después de la señal', seguida de 'Amour' el domingo 12. El fin de semana siguiente será el turno de 'Conductas alteradas ', 'El sirviente' y 'El jardín musical (viernes 17, sábado 18 y domingo 19.

A continuación, el TMCE acogerá 'Interrupted', el viernes 24; 'Hombres que escriben en habitaciones pequeñas', el sábado 25; y 'Blancanieves', el domingo 25. Las obras de enero terminarán con 'Fiesta, fiesta, fiesta', el día 31.

Ya en febrero, se representará 'Lehman Trilogy', 'Rossini en la cocina' (los días 1 y 2); seguidas de 'The opera locos', 'El coronel no tiene quien le escriba' y Canto do medo (7, 8 y 9 de febrero); 'Babylon Cabaret', 'Intensamente azules' y 'Alas (14, 15 y 16); y 'A.K.A', 'La pasión de Yerma' y '30 elefantes bajo un paragüas' (21, 22 y 23).

El último fin de semana del Festival será el del viernes 28 y sábado 29 febrero y 1 de marzo, cuando será el turno de 'La muerte de Sherlock Holmes', 'Juguetes rotos' y 'Aladín, un musical genial', respectivamente.

ABONOS Y ENTRADAS

Los abonos de teatro joven se podrán adquirir del 2 al 5 de enero y los de teatro para adultos del 3 al 5 de enero, mientras que la venta de entradas comenzará el día 7 y estará abierta hasta el día del espectáculo, a través de