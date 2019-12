Así es el vestido de 80 euros que ha lucido Kate Middleton… ¡y que ya se ha agotado!

La duquesa de Cambridge es un icono de la moda dentro y fuera de las fronteras de Inglaterra. De hecho, hay, incluso, quienes se consideran repliKates que, por si no acuñado aún el término en ninguna conversación, son aquellos que, obsesionadas con el estilo de Kate Middleton, imitan todos y cada uno de los detalles de los looks que luce en sus eventos públicos. Y, la verdad, no es de extrañar: tal y como hizo la que sería su suegra Lady Di –en quien le encanta inspirarse–, siempre sabe cómo dar en el clavo fashion… y no necesariamente gastándose una millonada.

Un vestido de 80 euros

Azul celeste, con un estampado de flores blancas y puntos, escote en ‘V’, pero con línea ‘A’ y un favorecedor patrón envolvente, el vestido que ha escogido Kate Middleton para felicitar junto al príncipe Guillermo y sus tres hijos la Navidad ha sido un verdadero acierto… y el mejor desvío para dejar pasar el polémico gesto entre el matrimonio real que hasta ayer ocupara titulares. Y es que este elegante modelo, llamado Aurora y firmado por Boden, elegido para una foto histórica y tan protocolaria, solo le ha costado a la duquesa 80 euros.

Como cabía esperar, el efecto Kate no ha tardado en hacer de las suyas (y más con el precio del vestido). En pocas horas, según han comentado, las existencias del vestido han pasado a ser cero. Cabe destacar que, además del precio –antes costaba 160 euros y ahora solo 78–, esta prenda ha sido diseñada con un corte muy favorecedor y un color que rara vez pasa de moda, lo que ha logrado que sea, si cabe, más irresistible para los más fashionistas. Y, si bien es cierto que para invierno no es el outfit más acertado, en cuanto llegue la primavera y suban las temperaturas será el que marque más tendencia.