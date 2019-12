Kate Middleton fue una "mala" camarera antes de ser duquesa de Cambridge

Los duques de Cambridge, el príncipe Guillermo y su esposa, Kate Middleton, duquesa de Cambridge, han grabado un programa especial llamado A Berry Royal Christmasjunto a la presentadora y cocinera inglesa Mary Berry.

Durante el espacio, que se emitirá en la BBC y que buscaba poner de manifiesto la importancia del trabajo de voluntariado, el futuro monarca y su mujer cocinaron e hicieron confidencias a Berry.

Kate Middleton, que aseguró cocinar a diario en Kensington Palace para controlar la alimentación de sus hijos, preparó algunos cócteles detrás de una barra, algo que le trajo a la memoria su pasado. "Esto me recuerda a cuando estando en la Universidad trabajé como camarera", confesó.

Un trabajo que realizaba a pesar de no necesitarlo económicamente, pues contaba con el respaldo desahogado de su familia, pero que le servía para ser independiente. Sin embargo, era un empleo que no se le daba bien. "Era malísima", aseguraba y contó que en una ocasión le encargaron hacer "sopa de espinaca, pero se me olvidó ponerle la tapa y la sopa acabó en el techo".

Fue precisamente en la Universidad de St. Andrews, en 2001, cuando Middleton conoció a Guillermo, que por entonces también cocinaba para ella "salsa boloñesa y cosas así". Y aunque ahora cocina menos, el futuro monarca "a veces, lo hace. Es muy bueno con los desayunos", decía Kate.