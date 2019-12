Todos los McDonald's de Perú cierran durante dos días tras la muerte de dos trabajadores adolescentes

Todos los restaurantes de comida rápida de la cadena McDonald's de Perú han cerrado durante dos días tras la muerte de dos trabajadores adolescentes que se electrocutaron limpiando la cocina el pasado domingo en uno de los locales de la ciudad de Lima, durante el turno de la noche.

Así lo comunicó la compañía, que en Perú está gestionada por la empresa Arcos Dorados, que calificó el suceso como un "desafortunado accidente" que acabó con la vida de los jóvenes empleados Carlos Gabriel Edgardo Campos Zapata y Alexandra Antonella Porras Inga.

La compañía anunció que los dos días de cierre en señal de luto no afectará a la remuneración de los empleados y ha asegurado que está colaborando con la investigación policial.

Según publica el diario La República, antiguos y actuales trabajadores de McDonald's han protagonizado diversas protestas para demandar reformas.

La madre de la joven fallecida ha indicado al periódico de EE UU The New York Times que su hija no parecía llevar puestas las botas, los guantes y demás equipamiento de seguridad cuando vio su cadáver poco después de su muerte en la cocina. La mujer ha reclamado que la compañía "no deje morir" a sus empleados y que cuide de ellos dotándolos del equipamiento de seguridad necesario.