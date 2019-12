Marta Hazas deja alucinado a Broncano con el dinero que tiene en el banco y le chantajea con la pregunta del sexo

Marta Hazas acudió a La resistencia para promocionar el desenlace de Velvet colección. Entre las cosas varias de las que hablaron se encontraron, cómo no, el sexo y el dinero que tiene el invitado, en este caso, invitada, en el banco.

"La pasta guay, porque me he comprado un piso. Me lo he comprado a medias y espero que la relación salga bien, estoy sudando más por eso que por el mono de cuero que llevo puesto", bromeó Hazas, que desveló que tiene 60.000 euros en el banco. "Son una 'ventanita', cada tres meses los puedes sacar o no", le dijo al presentador, David Broncano, que no acabó de entender esto último.

"Son fondoscon los que nunca pierdes pasta, pero te va dando intereses. Se llaman ventanas y solo los puedes sacar cada tres meses", aclaró la actriz, algo que hizo que Broncano recordarse uno de los fraudes más polémicos de la historia: "Me está sonando a preferentes, nunca pierdes y cada vez tienes más", dijo. "No, no. Ni Panamá ni mierdas de esas, no, no. Si no, me presento allí", aclaró la intérprete.

En cuanto a la pregunta sobre el sexo, Hazas le dijo, a modo de 'chantaje', que prefería contestarla en enero, siempre y cuando Broncano la invitase de nuevo. Todo se debe a una estrategia de la actriz, que estrena junto a su marido, Javier Veiga, la segunda temporada de Pequeñas coincidencias, serie que ella misma ha producido..