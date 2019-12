PSOE y ERC redactan el documento final para la investidura: los independentistas habrían renunciado a la vía unilateral

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado este miércoles que ya están intercambiando papeles con ERC para concretar el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez y plasmarlo en un documento final, en el que los independentistas habrían renunciado a la vía unilateral.

"Estamos intercambiando papeles, de hecho, para concluir en ese acuerdo final", ha dicho Ábalos en una entrevista en TVE, en la que ha incidido en que están viendo cómo concretan "el acuerdo sobre el papel, que es lo que va a contar".

El dirigente socialista no ha fijado fecha para que Sánchez sea investido, pero ha insistido en que "hay interés" de "cerrar el año con un gobierno, pero más allá de eso (...) realmente, no hay nada".

"Estamos más cerca"

"Creo que estamos más cerca. Es posible y deseable, pero no depende de nosotros", ha recalcado el también ministro de Fomento en funciones, que no cree que el congreso de ERC de este fin de semana sea "determinante" en ese sentido.

Respecto a la negociación en sí, ha subrayado que "no hay margen para la opacidad" y que "todo cuanto se ha producido se ha comunicado".

"No hay más", ha asegurado y, al ser preguntado sobre si ERC ha renunciado a la vía unilateral, ha respondido: "Sí, sí, entiendo que sí".

Ábalos ha explicado que no se trata de "ceder", sino de iniciar un proceso de diálogo político que permita que "el conflicto con Cataluña tenga un cauce de expresión democrática que, además, no contemple o aleje cualquier decisión unilateral".

No hay "pelillos a la mar"

El ministro ha reconocido que la búsqueda de un acuerdo con ERC, partido con el que el PSOE ha estado muy enfrentado durante mucho tiempo, "no es hacer pelillos a la mar y tratar de ceder una posición u otra" como si estuvieran transaccionando con otro tipo de formación política.

Por eso, en la negociación iniciada con ERC se ha invertido mucho tiempo en "tratar de dejar claras las voluntades, los propósitos y tratar de no mantener un nivel de enfrentamiento". "No abstraernos de nuestra diferencia, sino procurar encontrar un cauce donde esa diferencia se pueda expresar sin beligerancia, con respeto, reconocimiento y sin negación de los proyectos y propósitos de la otra parte", ha explicado.

Ábalos ha resaltado que lo que el PSOE está buscando alcanzar con ERC "va más allá de un mero acuerdo político". "Es también situar una oportunidad para enfrentar un conflicto básicamente sobredimensionado", ha desarrollado.

No se trata, ha dicho, de iniciar un diálogo como el habitual con formaciones nacionalistas para negociar transferencias de competencias o inversiones. "No, lo que estamos hablando básicamente es cómo iniciar un proceso de diálogo político que permita que el conflicto que se vive con relación a Cataluña tenga un cauce de expresión democrática que, además, no contemple o aleje cualquier decisión unilateral", ha precisado.

"Vértigo a decepcionar"

Ábalos ha hecho un llamamiento a superar "el vértigo de decepcionar" a los elementos más radicales que "esperan que el campo de confrontación siga". "Superar la presión, el ambiente de crispación, de enfrentamiento, es un acto de valor", como quiso subrayar en su intervención el domingo en el congreso del PSC.

El 'número tres' del PSOE ha indicado que en la negociación con ERC no se ha entrado en el eventual apoyo de los republicanos a los Presupuestos, para garantizar cierta estabilidad en la legislatura y no sólo la investidura.

No obstante, ha subrayado que "es evidente que si uno quiere abrir un proceso con la complejidad del que se trata y sabiendo que además no puede haber tiempos acelerados, es evidente" que se necesita un Gobierno "que permita seguir manteniendo ese diálogo", para lo que precisa "cierta estabilidad". "Y esa estabilidad va acompañada lógicamente de unos Presupuestos", ha concluido.

Preguntado por la oposición que espera de la derecha en esta legislatura, Ábalos contempla una actitud "feroz" encaminada a desestabilizar al Gobierno y ha afeado al PP que denuncie su negociación con los independentistas al tiempo que reconoce que no piensa hacer nada por evitarlo.