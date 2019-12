Bonig afea a Sánchez que utilice a los presidentes autonómicos para "blanquear que se va a sentar con Bildu"

Ante esta situación, ha exigido a los barones del PSOE que sean "valientes" y "planten cara" a Sánchez en ronda telefónica con los presidentes autonómicos de este martes. En el caso del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV), ha criticado que no vaya a hacer nada para evitar que la Comunitat Valenciana sea "la moneda de cambio en las negociaciones para formar parte de los 'Païssos Catalans'".

Bonig ha urgido así a Puig a que en su conversación con Sánchez mantenga la postura crítica de socialistas como el presidente de Aragón, Javier Lambán, o el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y "no haga lo que dice (Miquel) Iceta -líder del PSC-, de hablar de un federalismo que no se sabe qué es", para evitar "este chantaje y humillación a todos los españoles".

Para la 'popular', "esto recuerda a la época negra de ETA, cuando pegaba tiros, mataba, asesinaba y reclamaba una negociación política porque había un conflicto político". Ha hecho hincapié en que "en Cataluña no hay un conflicto político" y ha dudado de la postura del PSOE, recordando que "en campaña electoral decía que iba a tipificar el referéndum ilegal como delito o a cambiar la ley audiovisual para evitar la apología al separatismo de TV3".

"ESTOS ES UNA COMPARSA"

Ahora bien, Bonig ha augurado que "lamentablemente para los valencianos, Puig no va a plantarle cara a Sánchez" y ha confiado en que otros barones "valientes" del PSOE atiendan su llamada "por educación y no van a permitir que rompa la unidad de España que tanto ha costado por mantenerse en la poltrona y en la Moncloa". "Esto es una comparsa", ha ilustrado en declaraciones a los medios en Les Corts.

Ha insistido en que Puig deje claro si piensa que la Comunitat es una nación y "España una nación de naciones como dice Iceta", quien "primero dijo ocho, luego 16 o 17 y al final van a salir los de Zamora o Alicante que también son una nación". "No se trata de cambiar el modelo de financiación o de más inversiones, los independentistas catalanes quieren romper la soberanía nacional -ha alertado-; ese es el estado federal que quiere Iceta".

En esta línea, ha tachado a Puig de "adalid del federalismo, el simétrico y asimétrico que tanto le gusta" y ha asegurado que está "más ocupado en congratularse con Sánchez en Madrid y en arreglar el problema catalán" que en preocuparse por la situación de la Comunitat, mientras "crecen las listas de espera en sanidad y dependencia, no se construyen colegios, ha subido la deuda desde 2015, no asumen responsabilidades por la gestión de centros de menores o se pagan subvenciones en ventanilla de 21.600 euros y la Conselleria de Transparencia no lo sabe, algo insólito".

La jefa del PPCV ha sostenido, por contra, que "Puig solo está interesado en salvarse y en no asumir ningún tipo de responsabilidad política por las ayudas a las empresas de sus hermanos", para el fomento del valenciano en los medios de comunicación, sumado a "las irregularidades en la gestión y el proceso de catalanización de la Comunitat, con À Punt en el mismo camino que TV3, y las subvenciones a asociaciones catalanistas".

También ha calificado de "sospechoso" que el hermano del 'president', Francis Puig, "reciba ayudas del Gobierno catalán" y le ha advertido que "no vale escudarse en (Vicent) Marzà -conseller de Educación de Compromís-, que ya no se esconde" en la política educativa, con "más de 40 sentencias en contra por impedir la libertad de los padres".

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Por todo ello, el grupo del PP en Les Corts presentará en el pleno de este jueves, 18 de diciembre -el último del actual periodo de sesiones hasta febrero- una declaración institucional para que el parlamento valenciano reafirme su postura a favor del orden constitucional y la defensa de la democracia, algo que "ningún constitucionalista tendrá problemas en apoyar". Si no sale adelante, pretende presentarlo en forma de proposición no de ley (PNL).

Los 'populares' quieren que el PSPV de Ximo Puig deje claro "si está más cerca de Lambán y García-Page o al lado de Iceta como todo parece indicar", mientras "ya es conocida" la postura de los otros partidos del gobierno del Botànic II (Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida).