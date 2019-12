Anil Murthy: "El València està més a prop que mai d'inaugurar el nou Mestalla el 2022"

"El València està més a prop que mai d'inaugurar el nou estadi per a la temporada 2022-2023. Aquesta setmana hem rebut per part d'ADU Mediterráneo (gestora de cooperatives) l'oferta vinculant per al nostre il·lusionant projecte: la venda de Mestalla que ens permetrà construir el nou estadi", ha manifestat Murthy en la Junta.

"ADU ja va trobar l'operador del terciari que fa viable la seua oferta. Per açò renovarem fins a març l'exclusivitat amb ADU. Només falta un últim impuls per part de les administracions locals i regionals per a dur a terme un projecte excel·lent, no solament per al VCF i els cooperativistes, sinó també per a la ciutat i la Comunitat Valenciana", ha afegit el president 'che'.

Murthy ha començat enumerant totes les vicissituds dels seus inicis a la capital del Turia i ho ha contrastat amb el que s'ha aconseguit temps després. "Vaig arribar a València fa tres anys i recorde com una furgoneta quasi m'atropella i des d'ella em cridaven 'Lim torna a casa'. Em vaig detindre li vaig preguntar 'per què estàs tan enfadat?' i em va dir que érem roïns per al València sense mes explicació".

"El passat mes d'octubre vaig rebre 500 telefonades i 200 missatges -després de demanar silenci a la graderia de Mestalla- amenaçant els meus fills i la meua esposa. No entenia el motiu de tant d'odi. En els últims cinc anys, hem disputat la Champions en tres ocasions. Hem tornat a guanyar un títol després d'11 anys, la Copa del Rei. També tornem a estar en octaus de la Champions per primera vegada en set anys", ha resumit.

"Aquesta temporada hem batut el rècord de patrocinis en la història del club. Més de 100 empreses valencianes formen el nostre 'Business Club' i estem pagant als bancs tant els interessos com el capital dels préstecs. Per fi l'entitat gaudeix d'estabilitat i solidesa financera", ha reivindicat en la seua al·locució.

A més, Murthy ha destacat que el "València CF torna a ser protagonista en la premsa internacional". "Hem expulsat del club els violents. Tenim un estadi lliure de fums pensat per a les famílies i els xiquets. Hem instal·lat un dels millors sistemes de so de la Lliga en l'estadi més antic de la competició".

UN ESTADI QUE NO AFECTE A la PLANTILLA

En relació al nou Mestalla, Murthy també ha aclarit que "per descomptat", s'asseguraran "que aquest il·lusionant projecte no tinga cap impacte negatiu sobre el nivell de la plantilla". "Sempre hi haurà detractors, els qui aposten per l'odi i altra gent malintencionada", ha dit.

"Sempre existiran aquells que dediquen el seu temps a perjudicar el club. Però nosaltres ens centrem a atendre la gran majoria de l'afició. I el nostre compromís és millorar significativament la nostra comunicació amb ella. No ens desviem amb polèmiques superficials i altres debats estèrils. Diumenge tornem al que de veritat importa. Jugarem amb moltes baixes, però també amb molta força, il·lusió i convicció. El club està amb tots vosaltres", ha finalitzat Murthy amb un 'Amunt València'.