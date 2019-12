El PSPV pide trasladar al Banco de España y al Tribunal de Cuentas el fraude de la EMT

20M EP

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de València ha presentado una moción urgente en la Junta de Gobierno Local en la que insta al consistorio a trasladar al Banco de España y al Tribunal de Cuentas el fraude de los cuatro millones de euros en la Empresa Municipal de Transporte, aunque no se ha debatido en esta sesión, debido a que los representantes de Compromís no han votado a favor de la urgencia de la moción, lo que ha hecho que no entrase en el orden del día.