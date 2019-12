Confebask lanza una campaña para que la juventud se anime a participar en el programa Erasmus+

En un comunicado, Confebask ha informado de que durante el actual curso 2019/20 otorgará en torno a 90 becas para alumnos de FP, en parte cofinanciadas por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, que podrán completar su formación en empresas de países como Austria, Irlanda, Italia, Portugal, República Checa y Polonia.

Europa celebra la cuarta semana de la Formación Profesional, una iniciativa de la Comisión Europea que tiene por objeto hacer más atractiva la Formación Profesional (FP) para las competencias y los empleos de calidad a través de una combinación de eventos que tienen lugar en toda Europa hasta el 31 de Diciembre

Aprovechando esta conmemoración, Confebask lanza su campaña destinada a los Centros de FP, profesores y estudiantes bajo el lema 'Europe in your hand, take the chance!'. Las personas interesadas en el programa 'Erasmus +' que gestiona Confebask pueden visitar su web o realizar una consulta en becas@confebask.es.