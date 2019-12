Los condenados del caso Arandina, indignados con la sentencia: "¡38 años!, ¿a quién he matado?"

Este jueves el juez ha dictado sentencia para loa tres exjugadores de la Arandina Club de Fútbol, condenados por agresión sexual a una menor de 16 años en el momento de la agresión, a 38 años de cárcel.

A la salida de los juzgados, Olga Navarro, la abogada de la defensa, ha expresado su "desconcierto con la sentencia: "Es incongruente". "La menor miente, son 38 años por no haber hecho nada, no hay una sola prueba", ha reiterado la abogada.

También ha añadido que recurrirán la sentencia ya que consideran que no hay pruebas que vinculen a los ya condenados con una agresión sexual. "Hago un llamamiento a la sociedad a que deje de hacer denuncias falsas", ha dicho.

"Hay whatsapps de la niña en los que dice que no ha sido agredida sexualmente, tampoco hay pruebas de ADN", ha concluido Navarro visiblemente enfadada.

Raúl Clavo, Víctor Rodrígez y Carlos Cuadrado

Los tres exjugadores de la Arandina han querido dar sus versiones de lo acontecido dentro del juzgado en el que se les ha comunicado la sentencia.

Carlos Cuadrado ha sido el que menos se ha extendido a la hora de hablar pero ha asegurado que les han "jodido la vida".

Víctor Rodríguez se ha explayado al ser preguntado por los periodistas y ha afirmado que no han "hecho nada". "38 años, ¿a quién he matado, a cuatro personas?", se ha quejado Rodríguez, quien además ha echado la culpa a los medios de comunicación. "Esto es culpa vuestra y de las personas que juzgan sin saber", ha dicho. Sobre la víctima, Rodríguez ha asegurado que quería "sacarles la pasta" y por eso denunció.

Por último, Raúl Calvo, ha afirmado se les ha juzgado "por no haber hecho nada". "No entiendo nada de lo que está pasando, están pidendo una burrada y no hemos hecho nada".