Ester Expósito aclara en Instagram los rumores que la relacionan con Benzemá

Desde que se confirmase su ruptura con el también actor Álvaro Rico, a Ester Expósito no han dejado de salirle supuestos pretendientes y romances que, al final, no han llegado a nada. Pero, desde hace una semana, el rumor de su noviazgo con el futbolista del Real Madrid Karim ha cogido más fuerza de la esperada, lo que ha obligado a la joven intérprete a hablar sobre la relación que le une con el deportista, que, tal y como ella misma ha afirmado en un story de Instagram, es ninguna.

En esta publicación efímera que ya no está disponible en su perfil, Expósito ha hecho uso de su talento interpretativo y ha preferido decir con una sola cara (y el título Fake news) todo lo que opina sobre este rumor infundado. Así, no ha dicho ni una sola palabra ni ha querido mencionar a nadie, para mitigar los daños que este supuesto que ha acaparado titulares haya podido provocar.

Cabe destacar que no es la primera vez que la actriz tiene que utilizar las redes sociales para denunciar una situación incómoda o desagradable que ha venido de la mano de la fama. De hecho, hace casi dos meses, Expósito usó Instagram, de nuevo, para denunciar las amenazas de violación que había recibido por Twitter. Un episodio de lo más desagradable que, por el momento, se desconoce si ha llegado a los tribunales.

El rumor y sus comienzos

Este rumor, iniciado al parecer por la revista Gente, no está ligado a nada que haya ocurrido recientemente. Si bien es cierto que durante los primeros capítulos de la primera temporada de la serie Élite, protagonizada por Expósito, Benzemá subió una story de la joven con un filtro de corazones, desde entonces no ha habido intercambio de likes ni de comentarios públicos que hayan podido alimentar las sospechas. Además, desde hace dos años, el futbolista está casado con la modelo Cora Gauthier, con quien tiene un hijo, y con quien parece que la vida marital les va de maravilla (y no hay infidelidad que valga).