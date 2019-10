Álvaro Rico confirma su ruptura con Ester Expósito: "Ya no estamos juntos, pero la quiero muchísimo"

El actor Álvaro Rico, conocido por interpretar a Polo en la serie Élite, ha confirmado la ruptura de su relación con Ester Expósito, compañera de reparto en la ficción de Netflix. "Ya no estamos juntos, aunque la quiero muchísimo", ha asegurado en una entrevista en Hola.com.

En este sentido, Rico ha asegurado que "nunca" la va a perder, "aunque la prensa pueda decir muchas cosas", y que su relación con Expósito le ha ayudado a digerir mejor la fama tras el éxito alcanzado con la serie.

"De Élite me llevo más que una serie, me llevo amigos, me llevo relaciones y me llevo amor. Y seguirá siendo así siempre", ha aclarado.

Aunque lleva bien la popularidad, el intérprete ha admitido: "Intento que mi día a día no cambie mucho y hacer lo que hacía hace año y medio".

No obstante, ha reconocido su sorpresa al viajar a otros países como Francia o Italia y ver la repercusión que ha tenido allí la serie. "Me fui a París y había fans esperando en la puerta de mi hotel (...). Era heavy".

Entre sus próximos proyectos, Rico se encuentra grabando El Cid, una serie española para Amazon Prime que protagonizará Jaime Lorente, también actor de Élite, Carlos Bardem o Juan Echanove.