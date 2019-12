Puig assegura que la investidura no depèn només d'ERC i que "no hi haurà acords fora de la Constitució"

El també secretari general dels socialistes valencians ha realitzat aquestes declaracions en la Cimera del Clima que se celebra aquests dies a Madrid en ser preguntat pels mitjans per la seua opinió sobre que la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern "depenga d'un partit independentista".

Sobre aquest tema, Puig ha asseverat que "no depèn només d'un partit independentista, depèn de molts partits". "No es tracta de facilitar un programa de govern, sinó que es facilite l'existència d'un govern i se li ha demanat a tots els partits de l'arc parlamentari però alguns de la dreta espanyola van dir des del principi que no", ha fet notar. "Què es vol? -s'ha preguntat- Que hi haja terceres eleccions? Jo crec que això no és raonable".

Puig ha incidit que "no se li demana a ERC que accepte un programa de govern, sinó que es comence a desbloquejar la situació" i que altres formacions "no han volgut".

En aquest punt, el president ha remarcat que "no se'n va a produir cap acord que estiga fora del marc legal, del funcionament democràtic o de la Constitució". "Cada partit, cada grup parlamentari ha de prendre decisions pensant en l'interés general", ha afegit.

Quan se li ha plantejat si ell preferiria una 'gran coalició', Puig ha insistit que "ha d'haver-hi un govern i després grans acords".

"El fonamental és que hi haja govern, que et pot agradar o no, però que hi haja govern i que hi haja oposició. És fonamental que les comunitats autònomes tinguem una interlocució i capacitat de treballar conjuntament", ha finalitzat.