Los sindicatos de la EMT darán una tregua a Almeida durante la Navidad

Los trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) del Ayuntamiento de Madrid no convocarán nuevos paros en el servicio de autobuses o grúas al menos hasta después de las fiestas navideñas. En la asamblea general de trabajadores celebrada el pasado lunes se acordó no convocar más paros hasta pasado el 6 de enero, día de Reyes. En cualquier caso se mantendrá sin cambios la huelga de 24 horas prevista para este viernes, que coincidirá con el último día de la Cumbre del Clima que se está celebrando en Ifema desde el pasado 2 de diciembre.

El comité de empresa ha asegurado que esta decisión pondrá de manifiesto si el Consistorio se sienta a negociar para atender sus demandas de aumento de plantilla y mejora del servicio. "Se trata de un gesto de buena fe para verificar si sus manifestaciones de comenzar una negociación sin la perspectiva de convocatorias de huelga se cumplen", han coincidido los sindicatos UGT y CC OO. Esta tregua, según han sostenido, servirá además para comprobar si se cumple el convenio colectivo de la EMT, si el servicio alternativo por el cierre de la línea 4 de Metro lo presta la empresa municipal finalmente y si el presupuesto para 2020 es el adecuado.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, respondió al anuncio agradeciendo el gesto de no convocar más paros en Navidad, pero reclamó al comité de empresa la protesta de 24 prevista para este viernes. "Agradecemos ese gesto de que no se vayan a convocar más paros, pero agradeceríamos aún más que se desconvoque la huelga del 13; no hay motivos para una huelga 24 horas con los trastornos que se causan", ha afirmado Almeida, quien ha asegurado que desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid "tienen la mejor disposición para sentarse a negociar".

Los sindicatos llevan unas semanas solicitando al Consistorio negociar un calendario de contrataciones de conductores para mejorar el servicio municipal de autobuses. Estiman que, de media, más de 100 autobuses se quedan en las cocheras a diario por la falta de personal. Los representantes de los trabajadores creen que en 2020 haría falta contratar entre 400 y 500 nuevos conductores para poder ofrecer un servicio adecuado a los viajeros.

Por su parte, el Ayuntamiento ha manifestado en este tiempo desconocer los motivos de las protestas al haber anunciado la contratación para el próximo año de 250 nuevos conductores, de los cuales 90 se incorporarán ya en el mes de enero. El Gobierno municipal reivindicó también que el actual Consistorio del PP y de Cs ha contratado ya a 45 conductores más de los que tenía previstos el equipo de Gobierno anterior liderado por Manuela Carmena (Ahora Madrid).