El Gobierno de Navarra promueve ayudas y beneficios fiscales en el ámbito energético

El objetivo es transformar el actual sistema de producción y distribución de la energía en otro que se sustente, principalmente, en energías renovables, en el ahorro y en la eficiencia energética. Para ese fin la campaña contempla subvenciones para la compra de vehículos eléctricos o ahorro energético en viviendas, entre otros.

Ayerdi, acompañado del alcalde de Puente la Reina, Oihan Mendo, ha afirmado que "Navarra necesita un nuevo modelo más respetuoso con el medio ambiente y más justo y accesible para el conjunto de la sociedad y que cumpla con los objetivos 7 y 13 de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas".

Asimismo, ha recordado que con el Plan Energético de Navarra Horizonte 2030, Navarra tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 45% respecto a 1990, un 50% la cuota de energías renovables en consumo final y un 15% el uso de transporte. "Otras de las ventajas de este nuevo modelo de consumo de energía son la disminución del gasto de recursos naturales, mayor autonomía energética y reducción de la importación de combustibles fósiles", ha destacado el Gobierno de Navarra en un comunicado.

Para seguir avanzando en el uso de este nuevo modelo energético, el Ejecutivo foral ofrece deducciones fiscales por inversiones en instalaciones de energías renovables, vehículos eléctricos y sistemas de recarga, para personas físicas y jurídicas. También da ayudas para la rehabilitación energética de viviendas de particulares y comunidades de vecinos y vecinas, y subvenciones a pymes y grandes empresas del sector industrial para incentivar y promover actuaciones que reduzcan las emisiones de CO2 y el consumo de energía final: mejorar la tecnología en equipos y procesos e invertir para implantar sistemas de gestión energética, entre otros.

Para más información se puede consultar la página web en castellano y euskera que el Gobierno de Navarra ha habilitado para ello: navarraemisioncero.info/ y nafarroazerokutsadura.info/.

PROYECTO 'GARES ENERGÍA'

Después de la presentación de la campaña 'Hacia un futuro sostenible', Ayerdi ha visitado, acompañado del alcalde Oihan Mendo, las instalaciones fotovoltaicas del frontón de la localidad, parte del proyecto pionero en materia de transición energética 'Gares Energía', que ha sido cofinanciado por el Gobierno de Navarra con una aportación de 346.000 € en 2018/2019. Se trata del único proyecto nominal que figura en el Plan Energético de Navarra 2030.

Este nuevo plan consiste en restablecer La Ermineta, una minicentral eléctrica en vigor entre 1918 y los años 80, para dotar de suministro al alumbrado público, a tres edificios municipales y al frontón, cuya nueva cubierta, de paneles fotovoltaicos, sumará su producción a la de la central, calculándose una capacidad de generación de hasta 349.000kWh (46% de las necesidades municipales globales), suficientes para abastecer esas dotaciones al 95%.

El proyecto contempla la descentralización de la generación energética, el ahorro y la eficiencia energética, la electrificación de la economía, la participación más activa de los consumidores y una gestión más sostenible de los recursos

Entre los aspectos destacados del proyecto 'Gares-Energía', premiado por su carácter innovador a nivel energético (El germinador social) y social (cooperativa Emun), figuran el uso social del agua y el dominio sobre la producción generada.

Asimismo, el proyecto fue mencionado como 'uno de los ejemplos a seguir en el informe técnico de la Comisión Europea elaborado bajo el título 'Smart specialisation and social innovation: fron policy relations to oportunities and challenges' y Greenpeace lo incluyo en las 'alternativas de energía ciudadana contra el cambio climático'.