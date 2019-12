El PP buscará vía enmienda llegar a los 15 millones de inversión "real" del Principado en la ciudad

González, en rueda de prensa en un hotel de Gijón, ha recriminado al presidente regional, Adrián Barbón, que no dedique "ni medio minuto" a negociar los presupuestos con el principal partido de la oposición.

Y si bien ha aclarado que el PSOE puede pactar lo que le dé la gana, cree que es una "oportunidad perdida" no querer hacerlo con el PP. "Menos pose", le ha reclamado en este sentido al Gobierno socialista.

Asimismo, el diputado regional 'popular' ha vinculado esta "falta" de inversiones para la ciudad un Gobierno local "muy dócil" que 'tapa' esta carencia del Principado, del mismo signo político. En este sentido, ha insistido en que vía enmienda a la totalidad o parciales tratarán de paliar esta "falta" de inversiones de forma que palíen este "desastre" económico que suponen estos presupuestos regionales para Gijón.

Ha remarcado, a este respecto, que propondrán grandes cambios, según él, porque la ciudad "se lo merece", ha señalado antes de incidir en que solo destinen 7,95 millones de euros de inversión "real" a Gijón de un presupuesto global de 4.750 millones de euros.

Un presupuesto con el que cree que debería invertirse, por ejemplo, en mejorar los centros de día de la ciudad, ante el envejecimiento paulatino de la población, pero que en cambio no dedica "ni un solo euro" a estos equipamientos, lo mismo con los centros sanitarios, salvo el hospital de Cabueñes y 50.000 euros para dos centros de salud.

Sobre Cabueñes, ha recalcado que hay 4,8 millones de euros presupuestados, pero la obra está sin licitar, por lo que cree que es "mentir" a los ciudadanos porque, a su juicio, no se va a ejecutar.

Además, ha señalado que las ayudas a la dependencia disminuyen, y, en el caso del 0 a 3, pese a un incremento ligero, las arcas municipales deberán pagar sobre el 40 por ciento del coste. Ha acusado al Principado, en este caso, de aprovecharse del "simpa" que hace a escuelas de 0 a 3.

También se ha quejado de que las instalaciones de los colegios gijoneses son "muy deficientes", y pese a ello no se invierte "nada". A esto ha sumado los 140 millones de euros para el vial de El Musel "que no aparecen", a lo que ha aclarado que so bien es competencia nacional, Barbón debería reclamar que ese dinero no vaya a Cataluña o Valencia y que venga para Asturias.

PLAN DE VÍAS A DEBATE

Respecto al Plan de Vías, ha incidido en que el Principado "calla" con relación a lo que va a ser el futuro proyecto de soterramiento ferroviario. Especialmente se ha referido a la futura estación, que, a juicio del PP, debe ser intermodal y céntrica, al tiempo que ha recriminado al Gobierno regional que vuelva a abrir un debate sobre su ubicación, cuando ya se había alcanzado un consenso social y político.

Se ha preguntado, unido a ello, sobre qué va a hacer el Principado con la estación de autobuses si el Ministerio decide emplazar la estación en Moreda. "Necesitamos que esa supuesta influencia en Madrid se lleve a la práctica", le ha retado al presidente regional.

Por otro lado, ha lamentado que no haya "ni un solo euro" para dotar de cobertura de datos a la zona rural. Ha recordado, en este sentido, que se está comercializando suelo industrial público en condiciones "del Tercer Mundo" en el polígono industrial de Lloreda.

Se ha referido, además, a La Zona de Actividades Logísticas e Industriales del Principado de Asturias (Zalia). A su juicio, no puede ser que los únicos 12,1 millones de euros presupuestados sean de respaldo del préstamo de la Zalia, que no va a redundar nada en la actividad económica en Gijón. Tan solo servirá, a su modo de ver, para sustentar una organización burocrática y para cubrir "malas" decisiones políticas.

Y si bien ha recalcado que nada que decir al vial de conexión con la Zalia, ha incidido en que este espacio industrial no tiene potencia eléctrica, ni soterradas las líneas de alta tensión, ni comercializada casi ninguna parcela, tampoco comunicación con El Musel, ni la "famosa" estación intermodal proyectada para este espacio. "Va a ser un vial que comunique Asturias con la nada", ha reprochado.

Ha apuntado, además, que aunque hay previstos 1,3 millones de euros para el colector industrial, pero ni un solo euro para la población rural que aún no dispone de red de saneamiento.

Del resto de inversiones para Gijón, ha incidido en que ninguna supera los 100.000 euros; a lo que ha citado de ejemplo el desdoblamiento de la carretera Carbonera o los dos citados centros de salud -50.000 euros cada uno aproximadamente-. Ha reprochado, asimismo, que no haya ni un solo euro para el centro de salud de Perchera, pese a haberse comprometido a realizar inversiones.