Aragón organiza un experimento de co-creación online con 2.000 alumnos de toda España

Durante dos horas, los estudiantes han participado en un debate online, guiado por sus profesores, en el que han analizado el impacto del cambio climático en sus vidas, qué puntos encuentran más relevantes y han buscado las tres medidas que pueden aplicar en su día a día para mitigar el Cambio Climático, ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

El resultado del experimento se plasmará en un manifiesto que se presentará este jueves 12 de diciembre, en Zaragoza, durante la Conferencia Europea de Innovación y Agua.

La directora general de Cambio Climático y Educación Ambiental del Gobierno de Aragón, Marta de Santos, y el Comisionado para la Agenda 2030, Fermín Serrano, han visitado la Zona Verde de IFEMA, con motivo de la COP25, y han conocido esta iniciativa.

Fermín Serrano ha subrayado la sensibilidad que tienen los jóvenes con el Cambio Climático y ha explicado que el experimento celebrado en IFEMA es un "altavoz" para que, además de salir a las calles, también digan lo que piensan para que el Gobierno de Aragón y la Comisión Europea tomen nota de sus propuestas el próximo jueves y tengan muy presentes estas ideas de cara a las futuras políticas de nuevo contrato social y verde de Europa.

Por su parte, la directora general de Cambio Climático y Educación Ambiental, Marta de Santos, ha recordado que el Ejecutivo autonómico se ha volcado con la celebración de esta cumbre. "Creemos que no solamente hay un área azul donde están los grandes dirigentes, sino que cada uno de los territorios tenemos que coger las riendas de este cambio social e institucional que se tiene que producir", ha apuntado.

Asimismo, ha recordado que desde el Gobierno de Aragón ya se vienen trabajando en este sentido desde hace meses y muestra de ello el impulso a la Estrategia Aragonesa del Clima, la reciente constitución del Consejo Aragonés del Clima y, actualmente, se está trabajando en el plan de acción del Gobierno de Aragón.

OTRAS ACTIVIDADES

El Gobierno de Aragón ha impulsado numerosas actividades en la Cumbre del Clima que se celebra desde la semana pasada en Madrid para acercar este evento internacional a toda la ciudadanía. El aula de medio ambiente urbano, La Calle Indiscreta, ha intensificado su actividad durante estos días.

Por su parte, la Sala Goya del Edificio Maristas acoge hasta el próximo día 18 de diciembre la muestra 'Calidad del aire es calidad de vida' y una mesa instalada en el Edifico Pignatelli ha permitido conocer a la ciudadanía conocer cuál es la huella de carbono de que dejan a diario y aprendieron a mitigarla.

Además, de estas actividades, 40 centros escolares públicos de todo el territorio aragonés han estado trabajando la acción climática como parte de su proyecto educativo.

Por su parte, AST ha comenzado la instalación de sus nuevos centros de datos en Walqa (Huesca) y en el Edificio Pignatelli. Actualizar esta infraestructura TIC supondrá un importante incremento en la eficiencia y ahorro energético.

Asimismo, el Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR) ha sido elegido para dirigir la creación del Atlas del Cambio Climático de las Américas. Este proyecto tiene como objetivo general consolidar, reforzar, apuntalar y difundir conocimientos teóricos y metodológicos entre grupos de investigación sobre criterios e indicadores relacionados con el cambio climático, así como su traslación a un Atlas dinámico con cartografías y estudios de casos de todo el continente americano.

CONFERENCIA EUROPEA

El Palacio de Congresos de Zaragoza acogerá desde este miércoles, 11 de diciembre, y hasta el viernes, día 13, la Conferencia Europea de Innovación y agua 2019 - "EU Water Innovation Conference 2019: Accelerating action to tackle water pollution and enhance EU preparedness to water-related climate change impacts".

Esta conferencia #EUWIC, organizada por la Comisión Europea y el Gobierno de Aragón, reunirá a unos 800 expertos para tratar futuras agendas comunitarias de agua, mitigación de los efectos del cambio climático y descontaminación, entre otros temas. Hay 50 actividades asociadas entre talleres y visitas técnicas.