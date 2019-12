El TSJN inadmite el recurso del Ayuntamiento sobre los cambios de modelos lingüísticos en cinco escuelas infantiles

El auto, según ha informado el Consistorio en una nota, concluye que "lo hecho afecta a la planificación de la oferta educativa, por lo que ni el Ayuntamiento de Pamplona ni su OAEIMP (Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona) tienen competencia para hacerlo".

El tribunal señala que ha de confirmarse "el criterio del juez de instancia de haberse producido un cambio en la ordenación y planificación de la oferta educativa en el ciclo 0-3 años en las escuelas del Ayuntamiento de Pamplona, no una mera reestructuración".

Según añade, "lo hecho modifica ostensiblemente el conjunto de la oferta educativa municipal que cambió su configuración en cinco de las doce escuelas de titularidad municipal". "Y no en aspectos secundarios o de escasa transcendencia, sino en extremo tan esencial como el modelo lingüístico", recoge. En este sentido, el auto apunta que los cambios significaron el incremento de las plazas en vascuence de 164 a 408 y la supresión de 255 plazas de castellano y castellano-inglés.

Asimismo, el tribunal reitera el "incumplimiento" del Decreto Foral 159/1988 que "obliga a la Administración educativa a garantizar la continuidad en el mismo centro y modelo elegido por los alumnos hasta el final de su escolarización, condicionando los posibles cambios a solicitud de parte y previa autorización".

Las resoluciones judiciales hacen referencia a los cambios realizados en las escuelas infantiles municipales del Ayuntamiento de Pamplona para el curso 2016-17, que afectaban a cinco centros, reduciendo las escuelas en castellano e incrementando las de euskera.

Así, se modificó el modelo lingüístico de la E.I. Donibane y de la E.I. Fuerte el Príncipe - Printzearen Harresi, de castellano a euskera. La antigua Hello Rochapea se convirtió en Goiz Eder, con modelo también en euskera, al trasladarse allí los menores que impartían clase en la E.I. Rochapea. El modelo que se impartía en Hello Rochapea, de castellano con actividad en inglés, se trasladó a la entonces E.I. Egunsenti, que pasó a denominarse Hello Egunsenti. Por último, la escuela infantil Egunsenti se trasladó a las instalaciones de la E.I. Rochapea.

El TSJN inadmite el recurso de casación y se impone el Ayuntamiento el pago de las costas. El Consistorio presentó también en la pasada legislatura recurso de casación frente al Tribunal Supremo, que a día de hoy está todavía pendiente de resolución.