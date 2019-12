Un estudio de la USAL demuestra cómo un curso de ciencia básica aumenta la concienciación frente al cambio climático

El trabajo lleva el título 'Improvement on Social Representation of Climate Change through a Knowledge-Based MOOC in Spanish' y ha sido publicado en la revista Sustainability y firmado, entre otros autores, por el profesor de la USAL Camilo Ruiz.

Según la USAL, este análisis ha partido de la base de que "el cambio climático es la amenaza más importante que actualmente se cierne sobre nuestra sociedad y todas las especies sobre la tierra y que las alteraciones del clima pueden afectar todos los aspectos de nuestra vida, por lo que para limitar sus efectos, debemos descarbonizar la economía en el año 2050".

"Si los ciudadanos no perciben este problema como una amenaza a su supervivencia o lo ven como un problema lejano en el tiempo o en el espacio, entonces no actuarán de forma adecuada", ha señalado, al respecto, al investigador Camilo Ruiz.

Así, en este artículo, los firmantes han investigado cómo mejorar esta representación social por medio de la educación, "en particular explicando la ciencia del cambio climático".

A lo largo del estudio han incidido en cómo los estudiantes del MOOC de Cambio Climático de la Universidad de Salamanca, que se imparte en la plataforma MiriadaX, mejoran en muchos aspectos de su representación social del cambio climático para acercarla a la perspectiva científica.

"La educación es fundamental para enfrentar este problema planetario y este estudio muestra cómo hacerlo de forma efectiva por medios digitales como los MOOC que llegan a todo el mundo de habla hispana", ha añadido Camilo Ruiz, profesor del departamento de Didáctica de las Matemáticas y Ciencias Experimentales de la USAL y responsable del desarrollo del MOOC 'Concienciación y capacitación en materia de cambio climático'.