Els menors amb menys recursos repeteixen curs sis vegades més a la Comunitat Valenciana, adverteix Save the Children

Així ho assegura Save the Children, que ha realitzat una anàlisi de l'informe PISA 2018, difós per l'OCDE aquest dimarts, des d'una perspectiva de l'equitat educativa.

Segons explica l'entitat en un comunicat, un altre aspecte que influeix en la repetició de curs és la vulnerabilitat que presenten els xiquets i xiquetes d'origen migrant (o nascuts a Espanya amb pares i mares estrangers). Les probabilitats que repetisquen curs són el doble que les de la resta.

La repetició de curs, apunten, malgrat ser una pràctica assentada a Espanya, "pareix no complir l'objectiu d'ajudar els alumnes amb dificultats a arribar al seu nivell, sinó que pot contribuir a la desvinculació escolar (el xiquet s'allunya emocionalment i cognitivament del sistema educatiu)".

A la Comunitat Valenciana l'abandó escolar primerenc se situa en el 20,2% quasi tres punts per damunt de la mitjana estatal (17,9%) i lluny de comunitats com el País Basc, amb una taxa del 6,9%.

El director de Save the Children a la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, assegura que aquesta autonomia "és de les més equitatives quant als coneixements que xiquets i xiquetes aprenen, però és de les més inequitatives quant a la repetició de curs en el sistema".

"Els coneixements que adquireixen, passar de curs i aconseguir la titulació suficient són tres factors determinants en les oportunitats laborals, econòmiques i socials posteriors de xiquets i xiquetes", afig.

ESCLETXA EN MATEMÀTIQUES

Un altre aspecte a tindre en compte és l'escletxa de gènere que existeix en matemàtiques. A pesar que les xiquetes obtenen encara pitjors resultats que els xiquets en aquest aspecte, l'escletxa entre tots dos gèneres es redueix en deu punts des de l'últim informe PISA el 2015.

Pel que fa a la diferència entre gèneres en la repetició de curs, els xiquets segueixen tenint dos vegades més la probabilitat de repetir curs que les xiquetes, encara que també es redueix aquesta distància des dels resultats del 2015.

Save the Children proposa per a millorar l'equitat educativa a la Comunitat Valenciana diverses mesures, entre elles garantir l'accés universal progressiu a l'educació infantil de qualitat de 0 a 3 anys de xiquets i xiquetes amb baix nivell socioeconòmic i d'origen migrant mitjançant places públiques assequibles, ajudes i criteris d'admissió inclusius. "L'educació infantil de primer cicle és l'etapa en la qual invertir resulta més rendible, amb major tornada per euro invertit, a més del seu efecte com igualador d'oportunitats", recalquen.

Igualment, advoquen per garantir l'accés a beques i ajudes a l'estudi vinculant les dades amb els de Servicis Socials, assegurant la coordinació efectiva entre tots dos departaments; fomentar polítiques educatives amb enfocament d'equitat per a la prevenció i lluita contra l'abandó escolar primerenc, així com per a la detecció primerenca de l'alumnat socioeconòmicament desfavorit; i implantar beques salari per a estudiants d'FP Bàsica, FP de Grau Mitjà i Batxillerat amb baixos recursos -que complementen les del ministeri- per a evitar l'abandó cap al mercat laboral per falta d'ingressos.

Consolidar els programes de tutories de suport i reforç en grups reduïts en horari extraescolar; dotar de recursos extra i seguir reduint les ràtios als centres educatius per nivell de necessitat i assegurar que tots els xiquets i xiquetes en situació de pobresa tinguen coberts els costos de material, menjador i transport quan aquests no estan pagats amb fons públics són també accions proposades.

"És imprescindible que la futura Llei Integral Valenciana d'Educació incorpore totes aquestes mesures, així com qualsevol altra amb enfocament d'equitat que prioritze els xiquets i xiquetes més vulnerables, només així estarem una mica més prop d'aconseguir que es complisquen els drets de tots els xiquets i xiquetes de la nostra comunitat", conclou Hernández.