Mañueco impulsará la banda ancha en toda la Comunidad porque los jóvenes sin redes están en un territorio hostil

De este modo ha respondido el presidente de la Junta a la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Ana Carlota Amigo, quien tras apelar al acuerdo de Gobernabilidad suscrito entre PP y Cs ha instado a la Junta a poner todas las medidas a su alcance para llevar la banda ancha a todo el territorio "cuanto antes" para evitar que las zonas que están en el tercer mundo digital pasen a estar en el futuro de Castilla y León.

Fernández Mañueco se ha mostrado convencido de que se trata de un objetivo que comparte toda la Cámara "al cien por cien" y ha insistido que llevar la banda ancha a todo el territorio es un "objetivo irrenunciable" para su Gobierno en un cuádruple reto que ha sustentado en la necesidad de impulsar el despliegue de internet de alta velocidad, un proyecto que liderará la Junta de la mano de las operadoras y de las administraciones.

Para ello, ha confirmado, la Junta va a multiplicar por cuatro los recursos que destina a esta materia con la convocatoria el próximo jueves de los diez primeros millones de euros. A esto ha añadido la necesidad de unos servicios públicos que favorezcan la telemedicina, la cita previa o las escuelas conectadas, "un proyecto revolucionario", sin olvidar la sensibilización y la formación de los jóvenes y la garantía de una administración digital sencilla, fácil, accesible y cercana, especialmente en el mundo rural.

El presidente de la Junta se ha mostrado convencido de que se trata de un objetivo común y ha llamado a trabajar "juntos" y "al lado de la Junta" para convertir a Castilla y León en "un ejemplo de transformación digital".

Por su parte, Amigo ha reconocido la dificultad para llegar a todos los hogares y empresas en una región "tan extensa" y con una orografía "tan diversa" y ha advertido de los riesgos que puede suponer la falta de internet para servicios "tan fundamentales" como la receta electrónica o para la educación.

La portavoz ha ilustrado esta situación con una anécdota del vicepresidente, Francisco Igea, en una visita a Riaño (León) para reunirse con hosteleros y empresarios y en la que le trasladaron que esa semana se les habían caído las conexiones a internet por lo que*los turistas que se habían acercado a disfrutar de una casa rural, de un viaje en barco por el pantano o a degustar algún menú leones en un restaurante no pudieron pagar y los comerciantes y hosteleros no pudieron cobrar los servicios. "En algunas zonas de León como Caín -ha continuado -donde se inicia la preciosa ruta del Cares o Posada de Valdeón o la zona de Babia, están en el tercer mundo en el tema de las telecomunicaciones, no le cuento más porque usted es consciente del problema surgido en Santiago de Peñalba con el incendio de varias casas o en el polígono de Ciudad Rodrigo en el que los empresarios se quejan de la poca conectividad".