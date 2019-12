PP, Cs y DO instan a la Xunta a "mantener" los servicios en el Hospital de Verín y piden la reprobación de Villarino

En una moción presentada para su debate en el pleno de la Diputación ourensana, las tres formaciones recuerdan que la "adecuada asistencia sanitaria" es uno de los "servicios esenciales" que deben ser defendidos para que los vecinos del rural ourensano "tengan garantizada la misma atención que los habitantes de la capital".

"Con independencia de los criterios técnicos y científicos defendidos por profesionales de la sanidad, el anunciado cierre del paritorio del hospital comarcal de Verín no contribuye a garantizar la igualdad de oportunidades y disfrutar de los servicios que la población demanda para una digna calidad de vida en las comarcas de Monterrei y Conso-Frieiras", señala la moción.

Además, el texto considera que "una cuestión tan sensible para los vecinos como la sanidad no puede ser utilizada, y bajo ningún concepto manipulada, para obtener réditos políticos por parte de aquellas formaciones a la a las que la ciudadanía no le otorgó su confianza para gobernar".

En este sentido, cargan contra Rafael Rodríguez Villarino al que atribuyen la "más absoluta falta de ética y principios" por "no dudar en buscar unos fines partidistas manipulando, falseando y mintiendo en el contexto de una reivindicación social".

ACUERDOS

Por todo ello, el PP, Ciudadanos y DO pide a la Consellería de Sandiade que "dote, mantenga y mejore los servicios que se venían prestando" en el Hospital de Verín para "garantizar la calidad asistencial" de los vecinos en el oriente ourensano, concretamente "el servicio de paritorio".

Además, piden la reprobación de Villarino por su "despreciable política de manipulación, mentira e insulto" y el "rechazable rédito político que está buscando con un tema de tanta sensibilidad social como el cierre del paritorio" de este centro.

Tras ello, proponen que se de traslado de estos acuerdos a la presidencia de la Xunta, a la Consellería de Sandiade, a la dirección del Sergas, a la gerencia del CHUO, a los profesionales sanitarios, así como a los ayuntamientos y partidos políticos con representación municipal y agentes sociales y económicos de la zonas afectadas.