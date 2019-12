La Comunitat Valenciana, per sota de la mitjana espanyola en Ciències i Matemàtiques, segons l'Informe PISA 2018

En concret, en l'índex de Matemàtiques, la Comunitat aconsegueix una puntuació de 473, inferior a la de 481 de la mitjana nacional, mentre que en el cas de Ciències, la classificació dels alumnes valencians és de 478 (483 punts en la mitjana d'Espanya).

En l'Informe del 2015, les dades van situar la Comunitat Valenciana per sota de la mitjana nacional en matemàtiques -476 per 486- i per damunt d'aquesta, encara que amb poca diferència, en ciències i lectura (494 davant de 493).

Ara, el nou Informe PISA del 2018 torna a constatar grans diferències entre els resultats dels estudiants del nord d'Espanya i els del sud del país.

Per exemple, Galícia lidera la classificació per comunitats en ciències amb 510 punts, un resultat superior a la mitjana de l'OCDE, quasi 100 punts més dels quals obtenen els estudiants de Ceuta, 415.

Espanya en el seu conjunt empitjora els seus resultats en el major examen internacional de competències educatives, que es realitza cada tres anys. En matemàtiques els estudiants espanyols obtenen 481 punts, cinc menys que en l'anterior informe del 2015, i 483 punts en ciències, deu menys que fa tres anys. Tant en matemàtiques com en ciències, la mitjana dels països de l'OCDE és de 489 punts.

Per comunitats autònomes, Navarra aconsegueix els millors resultats en matemàtiques, 503 punts (encara que perd 15 respecte a l'informe del 2015), quasi cent punts més que Ceuta, que tanca la llista espanyola amb 411. Per darrere de Navarra i superant la mitjana dels països de l'OCDE es troben Castella i Lleó (502), Cantàbria i Euskadi (499), Galícia (498), Aragó i La Rioja (497), Astúries (491) i Catalunya (490).

La Comunitat de Madrid, amb 486 punts, i Balears (483), se situen lleugerament per damunt de la mitjana espanyola en matemàtiques. Per sota estan les comunitats de Castella-la Manxa (479), Regió de Múrcia (474), Comunitat Valenciana (473), Extremadura (470), Andalusia (467), Canàries (460), Melilla (432) i Ceuta (411).

En la classificació de ciències, Galícia desbanca, amb 510 punts, Castella i Lleó, que aconsegueix 501 perdent 18 en comparació de fa tres anys. En aquesta competència, els estudiants d'Astúries (496), Cantàbria (495), Aragó (493) i Navarra (492) tenen millors resultats que la mitjana de l'OCDE. Els de Catalunya, amb 489, obtenen la mateixa puntuació de la mitjana internacional.

Superant la mitjana espanyola en ciències es troben la Comunitat de Madrid, La Rioja i Euskadi (487), i Castella-la Manxa (484), mentre que per sota se situen Balears (482), Regió de Múrcia (479), Comunitat Valenciana (478), Extremadura (473), Andalucia (471), Canàries (470), Melilla (439) i Ceuta (415).