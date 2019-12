Voluntarios de la COP25, artífices de una organización contra reloj: "Todos tenemos que poner de nuestra parte"

A la espera de los acuerdos con los que concluya, si por algo se caracterizará la Cumbre del Clima de 2019 será por haber sido preparada contra reloj. La ONU, convocante de esta cita, ha agradecido a España el "esfuerzo extraordinario" que ha realizado para acoger esta celebración, después de que Chile renunciara hace un mes a organizarla por la crisis interna que vive. Las administraciones españolas han cumplido plazos en tiempo récord. Pero también la ciudadanía ha dado una respuesta rápida y desbordante.

Tras conocerse que la denominada COP25 iba a tener lugar en Madrid, el Ayuntamiento hizo un llamamiento a todo aquel que quisiera colaborar como voluntario. La movilización fue tal, que pocos días después ya se habían alcanzado las 2.000 inscripciones y el Consistorio tuvo que cerrar la convocatoria. "Nosotras queríamos venir varios días pero se ofreció mucha gente y nos lo han limitado para intentar que todo el mundo pueda participar», señalaban ayer Elvira González y Alba Gil Sáez, de 23 años y estudiantes de un máster de Geopolítica y Estrategia.

"Está muy bien ver cómo funciona esto, qué cosas podemos hacer nosotras, si se nos ocurren ideas para el futuro...", argumentaba la primera. "Me he apuntado porque me interesaba mucho ver la COP por dentro y para entrar, esta era la única manera. Además queríamos participar en el funcionamiento", apuntaba la segunda, después de una primera toma de contacto con la Zona Verde. Este espacio, el lugar destinado a la sociedad civil, ocupará durante las dos próximas semanas el pabellón 1 de Ifema, un área en la que se han recogido unas 500 propuestas para llevar a cabo acciones.

Alba, Elvira y el resto de sus compañeros recibían a media mañana unas charlas y un posterior recorrido por el módulo para conocer lo que en él se desarrolla. Coordinados por la red Voluntarios por Madrid y la Plataforma del Voluntariado de España, sus funciones consisten en cuestiones como acompañamiento a visitantes, actividades culturales, coordinación, y comunicación y redes sociales.

A ese último grupo se ha sumado Evelyn Velázquez. Esta mexicana de 30 años acaba de terminar un máster de Periodismo y antes de volver a su país consideró que esta podía ser una experiencia interesante. "Es una actividad muy buena porque forma parte de cómo puedo contribuir a un mundo mejor, más allá de las acciones pequeñas que vengo realizando, como reciclar, intentar no utilizar muchos plásticos, no tener coche...", explicaba.

En el caso de José María Gómez, de 56 años, su labor iba a consistir en asesorar a los asistentes en sus dudas sobre a dónde dirigirse y qué ver. A él también le hubiese gustado acudir varios días, al menos tres. "Pero ha habido tantas solicitudes que me han dicho que será posible solo hoy", agregaba.

A razón de unos dos centenares cada jornada, por la considerada una cumbre paralela irán pasando voluntarios que esperan que esta cita mundial sirva para que los líderes se comprometan a tomar medidas contra la crisis climática que sufre el planeta. Pero también desean que la sociedad se conciencie y se involucre cada vez más en una situación que, lejos de amenazar el futuro, es ya una cuestión urgente del presente.

"Espero que cree más impacto sobre la población. Ahora se habla mucho pero todavía hace falta una iniciativa un poco más potente, concienciar más a la gente", afirmaba Leticia Vargas. Estudiante de un máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo, esta joven de 27 años instó a la población a unirse, "porque como se ha demostrado en Chile y en otros lugares, así se es mucho más fuerte".