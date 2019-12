Sara Carbonero, la fan más orgullosa de que Iker Casillas vuelva al trabajo

Es normal que esté feliz porque pocas alegrías iguales a poder ver a la persona amada siendo feliz nuevamente. Y eso es lo que ha sentido Sara Carbonero este fin de semana, cuando ha visto a su marido, Iker Casillas, volver al circuito profesional del fútbol.

Para ambos ha sido un año complicadísimo, pero tienen claro que en 2020 las cosas van a cambiar a mejor, así que ambos están esforzándose todo lo que pueden en que así sea.

El jugador madrileño, por su parte, ya se ha enfundado las botas de trabajo tras seis meses y tres días de baja después de que sufriera un infarto, mientras que la periodista sigue con su particular proceso de aceptación y curación de un tumor maligno en el ovario.

De ahí que este fin de semana haya sido especial, porque si bien el jugador del Oporto había colgado recientemente una fotografía con sus botas de portero recién usadas, símbolo de que ha vuelto a saltar al césped en un entrenamiento con su equipo, ahora le ha tocado ser una mano inocente.

Sara Carbonero ve a Iker Casillas en pantalla. Instagram Sara Carbonero

Ha sido en el sorteo que la UEFA ha llevado a cabo en Bucarest para los emparejamientos que se darán durante la próxima Eurocopa y en el que el portero fue el encargado de sacar algunas de las bolas que indicaron los cruces que se darán en dicha competición.

Carbonero no pudo acompañar a Casillas en Rumanía para no interrumpir su tratamiento contra la enfermedad pero esto no le impidió mostrarse orgullosa de que su esposo haya retomado su agenda y aparezca públicamente, superando la pesadilla que supuso su ataque el pasado mayo.

A través de la pantalla de su televisión, la periodista ha seguido muy atenta a Casillas, brindándole su apoyo en la distancia y haciendo conocedores de ello a sus fans, que siguen muy atentos la mejoría de ambos, que ven como ejemplos (aunque cualquiera es un ejemplo en esta situaciones) para trabajar y seguir apostando por mejorar su salud.

Con una story en blanco y negro, Carbonero estaba muy atenta a su marido, que sin saberlo estaba dando parte sobre el actual estado de su esposa. Porque ya en su momento, después de las graves noticias de este año que acaba, se supo que ninguno de los dos quería salir si el otro no estaba en condiciones.

Ahora que él se desplaza hasta Bucarest o que sale a comer con amigos (como Miguel Torres) mientras ella también luce trajes de fiesta o comienza diciembre en la playa nos da una idea de que están superando su angustia y saliendo adelante.