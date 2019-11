La cruzada de los Thunberg: Greta, contra el cambio climático y su hermana Beata, en la causa feminista

Antes de que Greta Thunberg acaparase titulares por su lucha contra el cambio climático, el activismo de su familia ya era conocido en Suecia. Su madre, la cantante de ópera Malena Ernman, fue la representante sueca en Eurovisión en 2009, logrando un discreto puesto 21 —de 25—. Su padre, el actor Svante Thunberg, dejó a un lado su carrera para volcarse de lleno en sus hijas: Greta y Beata, su hermana dos años menor, ambas con un cuadro psicológico complejo.

Greta fue diagnosticada hace años con Síndrome de Asperger, trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y mutismo selectivo, mientras que Beata tiene TDAH, TOC y trastorno de oposición desafiante (TOD).

La agenda de los Thunberg dio un giro radical hace cuatro años, según ha reconocido públicamente el padre de Greta en diversas ocasiones. La joven estuvo detrás de este cambio: "Hace cuatro o cinco años, Greta dejó de comer y de hablar, cayó en una depresión. Resultó que estaba estresada por el cambio climático y por el hecho de que todo el mundo estuviera diciendo una cosa y haciendo la contraria (...). Así que, escuchándola, nos embarcamos en el compromiso por la sostenibilidad y el cambio climático", ha indicado Svante Thunberg.

Los poderes de persuasión de Greta lograron convencer a su madre Malena para que dejara de viajar en avión, con el consiguiente parón en su carrera musical y la familia Thunberg Ernman abrazó entonces el vegetarianismo. "No paraba de mostrarnos documentales y leíamos libros juntos. Antes de todo ello, no tenía ni idea. Pensaba que habíamos solucionado el problema climático", explica su padre en declaraciones a The Guardian.

La historia de los Thunberg aparece plasmada en la biografía escrita por Malena Ernman, Escenas del corazón, donde cuenta la enfermedad de sus dos hijas y cómo ha cambiado su vida.

Mientras Svante Thunberg acompaña a Greta en su cruzada contra el cambio climático a través de sus viajes trasatlánticos, la menor de la familia, Beata, se ha decantadopor seguir los pasos de su madre como cantante.

En otro libro publicado recientemente, titulado Nuestra casa está ardiendo. Una familia y un planeta en crisis, Malena Ernman habla de cómo el interés de Beata gira más hacia el feminismo, tal y como recoge El Mundo.

A pesar de que los padres sostienen que no se lucran con el activismo de Greta, algunas voces, como la del periodista financiero sueco Andreas Henriksson, sostienen que las huelgas por el clima comenzaron como "una campaña de relaciones públicas para el lanzamiento del libro de su madre".

Y es que la fama de Greta Thunberg hizo que la portada original del primer libro de Malena Ernman pasase de ser un retrato de la autora a una foto de Greta Thunberg con su pancarta en las ediciones que se publicaron en otros países, recoge El País.

Detrás de la proyección de la imagen de Greta también se encuentra Ingmar Rentzhog, fundador de la start up We Don’t Have Time, que la fotografió en su primer día de huelga ante el parlamento de Suecia el 20 de agosto de 2018, volviendo viral su historia. No obstante, sus padres también han negado estar detrás del uso de la imagen de su hija como reclamo de esta empresa.

La propia Greta también ha publicado un libro, Nadie es demasiado pequeño para cambiar las cosas, que reúne algunos de sus discursos y artículos. No obstante, sus progenitores han defendido que los beneficios obtenidos con estos libros están destinados a combatir el cambio climático.