Antonio Banderas ilumina el "impresionante" 'Bosque de la Navidad' de la calle Larios de Málaga

Banderas, junto con el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejala de Servicios Operativos y Fiestas, Teresa Porras; el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo; la consejera de Cultura, Patricia del Pozo; el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y miembros de la Corporación municipal y delegados de la Junta, ha inaugurado el alumbrado sobre a las 18.30 y ha dado comienzo el primer pase musical con 'All I want for Christmas is you' de Mariah Carey; 'Málaga Canta' de Escolanía Sierra Blanca-El Romeral y 'En Navidad' de Javián, Alex, David Bustamante y Academia OT con Rosana.

Al inicio de calle Larios, junto a la estatua del Marqués de Larios, y ante miles de malagueños Banderas ha dedicado unas palabras a sus paisanos y ha recordado que es la primera vez que asiste a la inauguración del alumbrado de la Navidad "en mi casa, en mi tierra".

Ha explicado que siempre le resulta muy difícil y complicado acudir para ver el alumbrado de Navidad en Málaga, por eso ha asegurado que "lo voy a disfrutar mucho".

También ha afirmado que "por lo que tengo entendido el alumbrado de Málaga es el mejor". Asimismo, ha agregado que es "muy difícil describir con palabras el gentío, el efecto llamada que tiene" el alumbrado en Málaga: "Es muy impresionante, verdaderamente impresionante", ha subrayado.

Banderas, que ha acudido a la inauguración antes de la función de 'A Chorus line', que tiene lugar en su Teatro del Soho, ha deseado a todos "unas solidarias y muy felices fiestas de Navidad". "Es muy importante que pensemos en los demás".

De igual modo, ha asegurado que, además del Teatro del Soho, "vamos a seguir montando muchas más cosas", asegurando que "vamos a seguir trabajando y dedicarnos también a la educación, a la formación. Vamos a hacer muchas cosas. Esta es mi ciudad y vamos a trabajar por ella siempre con todo el cariño de mi corazón", ha destacado.

Banderas ha incidido también en que la ciudad es pionera en el uso de energía sostenible, advirtiendo de que "tenemos que estar atentos a eso que está pasando" en el planeta. "A pesar de la espectacularidad de todo esto, el gasto es muy pequeño", ha subrayado.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado que es "un placer y un honor" lo que supone para él estar en este acto "en mis primeras navidades como presidente de todos los andaluces en mi ciudad, en Málaga".

También ha dicho que hay que sentirse orgulloso porque se hace "con dos malagueños de pro", como son "un alcalde que ha transformado la ciudad de Málaga y ha hecho de Málaga una ciudad atractiva internacionalmente" y Antonio Banderas, "el gran embajador, un malagueño universal que lleva el nombre de Málaga y de Andalucía por todos los rincones del universo".

"Él sí que es profeta en su tierra", ha destacado el presidente de la Junta de Andalucía de Banderas, de quien ha valorado su talento y su apuesta "siempre por Málaga". Por último, ha deseado a todos una feliz Navidad y "lo mejor para el próximo año 2020".

"Esto es un lujo", ha dicho el alcalde de Málaga, que ha valorado la presencia de Antonio Banderas para encender las luces de la Navidad, agradeciéndoselo "de corazón".

Así, De la Torre también ha calificado a Antonio Banderas del "mejor embajador de Málaga". "Vamos a disfrutar juntos de momentos maravillosos. Málaga va a lucir más 'El Bosque' que nunca, pero también la Alameda y los cientos de calles", ha dicho en su intervención previa a la inauguración De la Torre.

"Estamos muy orgullosos de lo que la ciudad hace y especialmente en estos días donde Málaga se abre al mundo y lanza ese mensaje de que Málaga es la mejor ciudad del mundo para pasar las navidades, pero también es para vivir, para invertir y para trabajar en ella".

Por último, De la Torre ha pedido que estos días de Navidad "seamos más respetuosos y seamos capaces de convivir de una manera armónica, donde los de fuera se sientan acogidos. No nos estorbemos porque hay tiempo para verlo", ha asegurado De la Torre, quien ha incidido en que "hoy no terminan las navidades y las luces, hoy empiezan".

Desde horas antes los malagueños estaban esperando este momento, animados por 'El Pulpo', que ha puesto ritmo a la cita, y donde una cuenta atrás ha marcado la inauguración. Posteriormente, ha tenido lugar el encendido y, una vez concluido el espectáculo de luz y sonido, Antonio Banderas, incluso, ha hecho de D'j animando a los malagueños. Por último, ha tenido lugar el concierto de Blas Cantó.

CIUDAD PIONERA EN ENERGÍA SOSTENIBLE

La ciudad es pionera en el uso de energía sostenible y el consumo para el conjunto de la iluminación del centro histórico y zonas emblemáticas está previsto que represente 9.676 euros frente a los 53.760 euros que costó hace diez años.

Además, este año al espectáculo de luz y sonido de calle Larios se suman el espectáculo 'El Árbol de la Navidad', en la Alameda, y el 'vídeomapping' 'Cuento de Navidad' en Alcazabilla, que también han sido inaugurados este viernes tras el de calle Larios.

'El Bosque de la Navidad' es el título de la ambientación y el espectáculo de luces y sonido para la calle Larios de Málaga. La vía más conocida internacionalmente de la ciudad se convierte durante 40 días en un bosque con 22 arcos. Es un montaje para visitar tanto de noche como de día.

De igual modo, una vez más habrá sesiones de luces y música que lo hacen aún más distintivo y espectacular. Los horarios de los pases son a las 18.30, 20.00 y 21.30 horas, todos los días, desde el 29 de noviembre al 5 de enero.

Así, la música que se ofrece en los espectáculos la componen 'Málaga Canta' de Escolanía Sierra Blanca-El Romeral; 'All I want for Christmas is you' de Mariah Carey; 'Jingle bell rock' de Hilary Duff; 'En Navidad' de Javián, Alex, David Bustamante y Academia OT con Rosana; y 'Never Back Down (Battlecry): TSFH recorded by the Sofia Session orchestra éz choir - Never Back Down (Battlecry)'.

El montaje de 'El bosque de la Navidad' de calle Larios lo ha ejecutado Iluminaciones Ximénez, empresa concesionaria de este suministro de iluminación y decoración navideña. Su importe es de 532.830 euros, IVA incluido. En 2018, el espectáculo de luz y sonido en calle Larios atrajo cada día a más de 82.000 personas.

En total se iluminan 68 calles del centro histórico a las que se suman en este año Santa Lucía y Comedías con Nosquera. De igual modo, la ciudad cuenta con cinco árboles de Navidad de grandes dimensiones ubicados en la plaza de la Constitución, Molina Lario, Parque Huelin, plaza de La Marina y plaza Enrique Garcia Herrera (Camas).

El situado en la plaza de la Constitución es transitable, como el del año pasado. También cuatro entradas de la ciudad ya tienen instalada decoración navideña, a lo que se añade la iluminación se ofrece cada uno de los once distritos de la ciudad.