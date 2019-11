Ortuzar aboga por "una Europa de los pueblos y de la gente" en el Consejo de PDE que le ha nombrado vicepresidente

Según ha informado el PNV en un comunicado, la formación jeltzale ha salido reforzada de la cumbre de los demócrata-europeos en la capital francesa. En la nueva estructura y organigrama del PDE, la formación jeltzale ocupará también la vicesecretaría general, que recae en manos de José Mari Etxebarria, y la eurodiputada Izaskun Bilbao Barandika será la representante en el Parlamento Europeo.

El francés François Bayrou, ex ministro de la República gala y alcalde de Pau, es el nuevo presidente de la formación. Hasta el momento, Bayrou compartía la presidencia con el italiano Franscesco Rutelli, ex alcalde de Roma. La eurodiputada alemana Ulrike Müller y el ex primer ministro rumano Victor Ponta completan las vicepresidencias.

El PDE ha celebrado hoy en París su primer Consejo tras la reciente aprobación por el Parlamento Europeo de la nueva Comisión Europea presidida por Ursula Von der Leyen. En la cumbre, el Partido Demócrata, además de proceder a la renovación de su estructura, ha sentado las bases de su estrategia política para los próximos cinco años.

El PDE se adscribe, junto con los liberales europeos y el partido político de Emmanuel Macron, en el grupo 'Renew Europe', que actualmente posibilita la conformación de las nuevas mayorías en la Eurocámara.

EJES PRIORITARIOS

A lo largo del debate, se han establecido los ejes prioritarios de la futura acción política del PDE: un nuevo 'Green Deal', que afronte el fabuloso reto del cambio climático, la necesidad de dar un verdadero impulso a la digitalización como uno de los mayores retos de competitividad para Europa y, principalmente, asentar "un verdadero pilar social europeo que, entre otros, vaya dando respuesta al problema de la desigualdad". "Los retos del PNV y del PDE son los mismos retos que Europa tiene ante sí: fortalecerse y unirse", ha asegurado Ortuzar.

El líder jeltzale ha señalado que el Partido Demócrata Europeo "va bien". Tras recordar que se está ante el inicio de una legislativa, por lo que "toca marcarse objetivos", ha emplazado a "fortalecer la idea de Europa en un momento en el que hay muchos nubarrones: el Brexit, el auge de la ultraderecha, la incomprensión con el fenómeno de la inmigración y las marejadas económicas que pueden afectar a la economía europea por las disputas de Trump con China"

"Pero Europa es la solución a todo eso, nunca el problema. Europa es la mejor solución para los problemas de la ciudadanía, pero tenemos que construir una Europa muy diferente a la que se está construyendo. Frente a la Europa del mercado y de los Estados, creemos en la Europa de los pueblos y de la gente", ha afirmado.

A su juicio, los que quedan por delante "están claros: el cambio climático, la digitalización y el pilar social". "Debemos crear unas mínimas condiciones dignas de vida para todos los europeos. Eso que en Euskadi ya tenemos, ese cierto Estado de bienestar social, debemos trasladarlo a todos los rincones de Europa", ha añadido Andoni Ortuzar.

El Consejo del PDE también ha aprobado la incorporación de nuevos partidos, la mayor parte provenientes de países del Este, con lo que los demócratas europeos se refuerzan de cara a esta legislatura. Entre esas formaciones, se encuentra Compromiso por Galicia, socio de PNV en la Coalición por una Europa Solidaria (CEUS), que concurrió en las pasadas elecciones europeas del pasado mes de mayo.

En el marco del Consejo del PDE, se han celebrado este viernes por la tarde la Asamblea y el Consejo del Instituto Demócrata Europeo (IED). En este encuentro, el responsable del área de Relaciones Internacionales del EBB, Mikel Burzako, ha sido nombrado nuevo secretario general.