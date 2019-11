Asociaciones de apoyo al pueblo saharaui de Alicante mantienen su viaje a los campamentos para este viernes

Así lo ha indicado a Europa Press la presidenta de la asociación, Ángela Carrillo, que ha detallado que contactos que se encuentran en los campamentos en estos momentos les han transmitido que la situación es de "seguridad" y que "no ha cambiado nada".

Para Carrillo, es "demasiado casual" que el ministerio haya emitido este aviso antes de que diversas asociaciones de todo el estado inicien sus viajes a los campamentos -que tradicionalmente se realizan aprovechando el puente de la Constitución- y que haya coincidido con la visita a España del ministro de Exteriores marroquí.

Según la presidenta, estos anuncios buscan "crear el pánico", pero desde la asociación no van a entrar en un "juego sucio y ruin".

Por su parte, el Moviment Valencià d'Ajuda al Poble Saharaui -que agrupa a 20 asociaciones y que organiza programas de Vacances en Pau en Valencia y Castellón y la Caravana per la Pau- va a "seguir visitando" los campamentos de Tinduf, y ha afirmado que la recomendación de no visitar la zona es un "pago a Marruecos".

En una publicación en su cuenta de Facebook, la asociación han manifestado que no van "a dejar al pueblo saharaui abandonado como lo hicieron los gobiernos españoles". Asimismo, han asegurado que el encargado de seguridad de la Misión de Naciones Unidas para el referendo en el Sahara Occidental ha trasladado a diversas asociaciones que "no existe motivo alguno para la alarma y que Naciones Unidas no tiene constancia alguna de ninguna amenaza para la seguridad en los campamentos saharauis".