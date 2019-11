Maybelline, L'Oréal y Max Factor, entre las marcas de maquillaje profesional rebajadas en el Black Friday

El cuidado de la piel no es un tema nada banal. Del tiempo que le dedicamos a la limpieza, la exfoliación y la hidratación (hay, incluso, herramientas capaces de hacerlo todo a la vez), dependerá su salud, su belleza... y, también, el resultado final de nuestro maquillaje. Así, además deseguir todos los pasos para lograr un cutis digno de aplauso, hay que confiar en las marcas más profesionales que certifican que sus productos han sido testados dermatológicamente y que no pueden dañar nuestra piel (ya sea mediante la aparición de granos o de rojeces difíciles de ocultar). Pero, claro, ya se sabe que calidad y precio elevado suelen ir de la mano... ¿O no?

Ya sea para ti (o para dejar con la boca abierta a la persona que te ha tocado este año para el amigo invisible -sin gastarte más de 30 euros-), te recomendamos hacer una paradita técnica en la categoría Maquillaje. Allí, Amazon ha reunido todos los productos de las marcas profesionales y les ha aplicado descuentos de hasta el 30%; y los amantes del make up sabemos que conviene no dejar escapar estas rebajas. Eso sí, ¡no tardes! Los productos van que vuelan y, aunque pongas en marcha el truco de los 15 minutos, es posible que, cuando te decidas a comprar, ya no haya stock.

Ocho imprescindibles que querrás tener en tu neceser

1. Prebase alisadora, de L´Oréal Paris. Con agentes suavizantes que alisan la piel y borran imperfecciones, esta prebase es un must del Black Friday. Es ideal para rellenar poros y alargar el maquillaje; eso sí, siempre que se aplique como es debido y en la tonalidad adecuada.

Prebase alisadora, de L´Oréal Paris Amazon

2. Corrector de ojeras, de Maybelline. Ya sea para lograr un resultado profesional o un efecto ‘cara lavada’, el correcto no debe faltar nunca: bien difuminado dará luz al rostro. ¿Lo mejor? Desde Maybelline aseguran una cobertura completa, hidratante y que no se cuartea.

Corrector de ojeras, de Maybelline Amazon

3. Base mate de larga duración, de L´Oréal Paris. De textura fluida y aterciopelada, esta base asegura una piel sin imperfecciones y sin brillos durante 24 horas. Para lograr el máximo resultado es recomendable elegir el tono que nos corresponde y aplicársela haciendo movimientos circulares.

Base mate de larga duración, de L´Oréal Paris Amazon

4. Stick iluminador, de Maybelline. Un maquillaje sin glitter es una obra de arte desfasada, sin dimensión ni definición; y, aunque muchos crean que es complicado dárselo, con este stick -y cuatro toques maestros- el buen resultado está asegurado.

Stick iluminador, de Maybelline Amazon

5. Paleta de sombras nude, de Maybelline. Este set incluye 12 tonos mates y brillantes es de fácil aplicación y permite crear infinitas combinaciones, convirtiéndose así en tu aliada, tanto para looks de día como de noche.

Paleta de sombras nude, de Maybelline. Amazon

6. Delineador de ojos, de Bourjois. El lápiz negro es cosa del pasado, y los casi 20 colores de Bourjois te lo demostrán. Waterproof y a prueba de roces, estos delineadores son aptos para hacerse la raya y, también para crear sombras estilo fantasía.

Delineador de ojos, de Bourjois Amazon

7. Rimmel efecto colosal, de Maybelline. Gracias a su cepillo, puedes aplicar el doble de cantidad sin que, por ello, la máscara quede con grumos. Además, gracias a su forma ergonómica se adapta a la forma del ojo para llegar al 100% de las pestañas.

Rimmel efecto colosal, de Maybelline Amazon

8. Lipfinity, de Max Factor. De textura sedosa, pero infalible durante 24 horas, este clásico de Max Factor tiene una rebaja del 34% en los más de diez colores en los que está disponible.

Lipfinity, de Max Factor Amazon

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.