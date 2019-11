La solución definitiva para las espinillas existe (y la tienes a mitad de precio antes del Black Friday)

A todos nos ha pasado (y quien diga que no, miente). ¿O es que no recuerdas alguna ocasión en la que debías estar más guapo que nunca y un terrible visitante ha decidido hacer de tu cutis su morada? Los granos son tan inoportunos como indeseados y, aunque nuestras madres cuentan con un sinfín de ungüentos caseros supuestamente infalibles, no suelen servir para nada. Así, la solución más extendida suele ser la de llevarse la mano a la cara y apretar hasta que espinilla desaparece, dando paso a la irritación, la rojez facial y, por su puesto, la infección del poro.

Si bien es cierto que explotarlos da tanto gusto como asco, esta manía le sale muy cara a nuestro cutis; y ya se sabe que la piel tiene memoria. Por eso, hay que olvidarse de remedios caseros y apostar por la última tecnología, sin invertir todos nuestros ahorros. ¿Difícil? Para nada, hemos entrado un peeling ultrasónico en Amazon con una rebaja más suculenta de la que se podría esperar durante el Black Friday. Se llama Facial Skin Ultrasonic Scrubber, es de Touch Beauty y, hasta el domingo 10 de noviembre, tiene un descuento del 45%.

Facial Skin Ultrasonic Scrubber, es de Touch Beauty. Amazon

Las claves de su efectividad

Limpia y exfolia. Para conseguir un cutis perfecto, no podemos conformarnos con una buena hidratación: hay que atacar al poro (y el peeling ultrasónico sabe cómo). Gracias a la espátula de acero inoxidable hipoalergénico se puede limpiar y exfoliar la piel en un solo movimiento, reduciendo el tiempo que hay que invertir y asegurando que elimina las imperfecciones.

Para conseguir un cutis perfecto, no podemos conformarnos con una buena hidratación: hay que atacar al poro (y el peeling ultrasónico sabe cómo). Gracias a la espátula de se puede limpiar y exfoliar la piel en un solo movimiento, reduciendo el tiempo que hay que invertir y asegurando que elimina las imperfecciones. Vibración para los puntos negros. Con una frecuencia de hasta 26.000 Hz por segundo, las vibraciones que produce (ajustables a cada tipo de piel) consiguen extraer los puntos negros, la grasa, caspa y las pieles muertas .

Con una frecuencia de hasta 26.000 Hz por segundo, las vibraciones que produce (ajustables a cada tipo de piel) consiguen extraer los puntos negros, . Masaje antiedad. Después de eliminar las imperfecciones, el peeling ultrasónico puede masajear la piel para aumentar la circulación sanguínea y la absorción de las cremas y sérums, retrasando así la aparición de algunos signos de edad, como manchas o arrugas.

Después de eliminar las imperfecciones, el peeling ultrasónico puede masajear la piel para y la absorción de las cremas y sérums, retrasando así la aparición de algunos signos de edad, como manchas o arrugas. Portatil y waterproof. Además de su efectividad, esta herramienta es ideal para usaren la ducha y, además, te la puedes llevar allá donde viajes. ¡Adiós, granitos de vacaciones! ¡Hola, fotos de Instagram ideales!

Otros trucos para no masacrar tu cutis

No solo del Facial Skin Ultrasonic Scrubber, de Touch Beauty, viven los que quieren acabar con las espinillas; hay que mantener sus resultados el máximo tiempo. Por ello, no hay que olvidar lavarse la cara al menos dos veces al día y hacerlo realizando masajes circulares durante varios minutos que aseguren una limpieza a fondo. Además, hay que desterrar la idea de que los tónicos, cremas y sérums son el alimento de la grasa facial. ¡Nada más lejos de la realidad! Una buena hidratación es la mejor barrera para evitar que la suciedad se acumule en nuestros poros.

En 20minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.