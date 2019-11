El Pleno insta a la Junta a dotar a Málaga de profesionales, recursos e infraestructuras sanitarias necesarias

Además, ha salido adelante por unanimidad de la moción de Adelante Málaga el instar a la Junta a ofrecer contratos "estables, sueldos dignos y plazas suficientes para garantizar la estabilidad y calidad de sanidad pública"; y a que se implemente un plan de retorno de los profesionales sanitarios.

La moción del PSOE en relación con "el caos de la sanidad en la ciudad de Málaga" no ha salido adelante al contar con 15 votos a favor y 15 en contra. El alcalde ha ejercido su voto de calidad.

En el debate, que ha sido bronco, la viceportavoz de Adelante Málaga, Paqui Macías, ha señalado que 'populares' y Ciudadanos en la Junta se presentaron como "salvadores" de la sanidad pública y "anunciaron medias de choque que iban a ponerla en lo más alto pero el paquete de choque parece que se ha chocado".

"Los resultados tras diez meses de gobierno es lo que vemos día a día en los periódicos", aludiendo, entre otros, a la falta de personal. "Nos tememos que en la práctica el PP y Cs no es que están haciendo una mala gestión sino una muy buena para la privada".

Por ello, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad del pleno y la Corporación "para dar una nota de atención a la Junta y que revierta la situación tan dramática que se está viendo en la sanidad publica, que es de todos".

Por su parte, la concejala del PSOE María del Carmen Martín ha lamentado que la sanidad pública "no tiene apoyo institucional ni medios suficientes". "La gestión del PP y Cs lleva al caos a la sanidad publica de la ciudad" lo que "pone en riesgo la salud de los malagueños".

De igual modo, ha denunciado que "llevan menos de un año gobernando pero les ha dado tiempo a cargárselo todo". "Si alguien ha demostrado en estos años que no saben gestionar lo publico son ustedes, lo pervierten y lo privatizan", ha criticado.

PP Y CS

Por su parte, el concejal del PP Jacobo Florido ha reconocido que "la sanidad hay que mejorarla y en ello estamos". "Muchas cosas no funcionan como debieran pero llevamos solo meses, otros llevaban años y han dejado esto como un solar".

En su intervención ha criticado al PSOE y ha dicho que "la vergüenza política no la han conocido porque si no no presentarían la moción". También ha agregado que Daniel Pérez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, fue delegado de Salud: "Hay que ser mas metódicos y tener más pudor". Por último, ha valorado la gestión que está llevando a cabo el Gobierno andaluz.

Asimismo, la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha rechazado las críticas del PSOE y les ha acusado de olvidarse "de que llevan muchos años como responsables de la sanidad". "Señores del PSOE ya no engañan a nadie", ha agregado, recordando que el "presupuesto más alto en la sanidad es el de ahora".

A juicio de Losada, los socialistas "han sido los mayores valedores de la sanidad privada por cómo tenían a la sanidad pública". "Lo de esta moción tiene traca, es un ejercicio de cinismo", ha apostillado.

Tras el debate y en su turno, Macías ha dicho sentir "vergüenza", asegurando que "hoy hay que hablar de la situación extrema de sanidad, no hemos venido a ningún programa de humor ni a tirarnos los trastos a la cabeza". "La sanidad está en una situación grave aunque algunos no les interesa", ha concluido.

COMERCIO

Por otro lado, ha salido adelante por unanimidad la moción urgente del PSOE en relación con la adopción de medidas para proteger el pequeño y mediano comercio de la ciudad. En concreto, ha sido aprobado instar al equipo de gobierno a convocar a la mayor brevedad posible el Consejo Sectorial de Comercio para tratar en profundidad las necesidades del sector, estando entre ellas como prioritaria los horarios comerciales.

También se ha aprobado pedir al equipo de gobierno consensuar con comerciantes, consumidores y sindicatos todo lo relacionado con horarios comerciales y que el Ayuntamiento muestre su apoyo con autónomos, pequeño y mediano comercio en la ciudad así como elaborar un plan de apoyo a este sector.

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha insistido en que hay que consensuar las medidas, agregando que es un tema "que afecta a los malagueños", lamentando que el PP "no tiene interés porque lleva años sin convocar el consejo". "Para nosotros es un tema importante, estamos hablando de conciliación laboral, derechos de los trabajadores, que a nosotros nos importa y vamos a trabajar por ello".

La portavoz del grupo 'popular', Elisa Pérez de Siles, ha criticado que el "trasfondo de la iniciativa es ideológica, no es lo que plantea el PSOE en el cuerpo de la moción". También ha dicho que le da "pena" que haya "representantes del sector comercial que hayan tenido que dejar puestos de trabajo para participar de una iniciativa que es partidista y demagoga", insistiendo en que "es una iniciativa que se promueve de forma ficticia porque este Ayuntamiento no puede iniciar el procedimiento hasta pasados cuatro años".

Al respecto, el portavoz municipal del PSOE ha dicho que "lo que no queremos es esclavos" y ha afirmado que Pérez de Siles tiene que "pedir perdón a los trabajadores". "PP y Cs no tienen sensibilidad y estamos aquí, el PSOE, para defender los derechos de los trabajadores y no vamos a parar".

El concejal de Adelante Málaga Nicolás Sguiglia ha dejado claro que "está en juego el modelo de ciudad y qué tipo de calidad de vida queremos construir". Por su parte, Losada ha mostrado el apoyo a los pequeños y medianos comerciantes, asegurando que el partido naranja "estamos a favor de la libertad horaria, pero también apoyar al pequeño y mediano comercio".

Al respecto de esta moción, desde UGT han defendido "un modelo comercial en el que se regulen los horarios comerciales, en aras a garantizar la coexistencia de los distintos formatos comerciales".

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, ha salido adelante -tras el voto de calidad del alcalde- la moción presentada por el PP sobre la defensa de la educación concertada y por unanimidad otra de los 'populares' sobre el vehículo eléctrico. También han sido aprobados tres de los cuatro puntos de la moción de Adelante Málaga sobre el impulso del servicio público de taxis adaptados.

La moción del PSOE sobre la rescisión de la actual concesión del CAC ha sido rechazada al contar con los votos en contra del equipo de gobierno (PP y Cs). En concreto, han sido 15 votos a favor y 15 en contra, por lo que el voto de calidad del regidor ha determinado que no saliera adelante.

Tampoco ha salido adelante, al contar con el voto de calidad del alcalde -que ha votado en contra-, la moción sobre el bosque urbano defendida por Adelante Málaga. Por último, sí ha sido aprobada por unanimidad la iniciativa de Cs sobre la defensa de la igualdad de trato entre pareja de hecho y los matrimonios en el acceso a la pensión de viudedad.