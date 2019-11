Page defiende que hay que pactar "entre todos" lo que hacer pero sin poner en duda "lo que somos"

Así se ha expresado durante la entrega del II Premio Palabra que otorgan la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Fundación César Egido Serrano, donde ha asegurado que él siempre invitará a "arreglar las cosas" mediante diálogo "pero sabiendo lo que se quiere, pero sobre todo lo que no se puede", ha sentenciado.

"Puede haber pactos, evidentemente, siempre es mejor pactar", ha manifestado García-Page, quien ha citado al dramaturgo Antonio Buero Vallejo para asegurar que "en momentos de dificultad es legítimo, razonable y oportuno dudar lo que hacer, pero no se puede dudar lo que ser".

Según ha apuntado, "si hay una parte del país que quiere ser otra cosa, hace que todos los demás dejemos de ser lo que somos porque también somos catalanes, gallegos, riojanos o andaluces".

"SI EL CONCEPTO DE NACIÓN ES SIMBÓLICO, ¿PARA QUÉ TANTO RUIDO?"

De otro lado, el presidente castellanomanchego ha hecho alusión a otra palabra que está "de moda" en la actualidad, en referencia al concepto nación.

Así, ha aprovechado para dirigirse a aquellos que están promoviendo el concepto de nación en Cataluña y que "dicen que esto no tiene importancia y que es una cosa simbólica", para decirles que si lo que están planteando "no tiene trascendencia" para qué tanto ruido. "¿O es qué detrás de lo que algunos llaman nación finalmente hay una coartada para tener privilegios y para tener más?", se ha preguntado.

A su juicio, "una nación antigua no se puede permitir la ingenuidad", por lo que, según ha advertido, "no puede haber naciones de primera y naciones de segunda". "O se es nación o no se es y por tanto no cabe tanto juego de naciones dentro de una", ha dicho.

"Que nadie olvide que la Organización Mundial se llama de Naciones Unidas, no de Estados Unidos", ha concluido García-Page.