Puig sobre las becas de Presidencia: "La Generalitat seguirá apoyando la formación con las fórmulas legales apropiadas"

Así se ha pronunciado en la sesión de control en Les Corts en su respuesta al portavoz de Ciudadanos (Cs), Toni Cantó, que ha preguntado cuál va a ser la política del 'president' en relación con los becarios de Presidencia de la Generalitat, después de que Inspección de Trabajo haya detectado "fraude de ley y abuso de derecho" en la situación de 28 becarios de Presidencia de la Generalitat Valenciana y haya resuelto que estas personas deban cotizar a la Seguridad Social como trabajadores de la Administración.

"¿Qué es un becario?", se ha limitado a preguntar Cantó en su primer turno de intervención, a lo que Puig ha replicado que le agradece "que por primera vez en muchos meses su pregunta no esté relacionada con otra comunidad" y espera que "sea un síntoma de recolocación al centro".

Además, Puig ha afirmado que la formación de los jóvenes para mejorar su acceso al mercado laboral es una de las prioridades de la Generalitat y en ese objetivo se enmarcan las becas profesionales que se convocan en la Generalitat, en ayuntamientos, universidades o cámaras de comercio. "Las becas de la Generalitat se convocan desde hace casi 30 años, ahora en una inspección se han detectado una serie de defectos fundamentalmente vinculados al seguimiento, tutorización y planes de formación", ha admitido.

Toni Cantó le ha recordado que "es el becario el que se aprovecha de la empresa o administración pública" y ha definido, por oposición, lo que no es un becario: "No es mano de obra barata, repita conmigo, no es mano de obra barata; un hombre de 37 años no puede ser becario, es un trabajador precario; alguien que encadena becas cuatro años no es un becario, es un contratado que encadena trabajos precarios".

"Dejen de explotar a la gente, trátenles igual que a los enchufados que llevan el carnet de partido, que no les contratan como becarios. No es un presidente digno el que permite esto, que lo que hace cuando le pillan es decir que va a acabar con los becarios", ha insistido.

"NO SE VA A ACABAR CON LOS BECARIOS"

Puig le ha respondido que él fue becario en su momento y sabe "cómo se trata o se trataba, desgraciadamente, en los medios de comunicación a muchos becarios, pero así no se les trata en la Generalitat". Además, ha querido precisar: "No he dicho que se vaya a acabar con los becarios, lo que se va a acabar es con un modelo de becas que viene del pasado y que ahora, al parecer, no es el modelo adecuado".

El 'president' ha defendido que estas becas de Presidencia han servido para que muchas personas estén hoy trabajando en medios de comunicación: "Claro que han servido y tenemos que hacerlo mejor, si se ha hecho mal se va a actuar en consecuencia, pero hablar de explotación es muy sobrepasado de la realidad".

Además, ha indicado que el Botànic quiere impulsar esta legislatura la FP y ha anunciado que la Conselleria de Educación llevará en las próximas semanas al pleno un acuerdo por el que los alumnos que cursan Formación Profesional (FP) podrán realizar las 400 horas lectivas en centros de trabajo en consellerias y en empresas públicas, para lo que se establecerá un sistema de tutorías coordinado con los tutores del centro educativo.

También ha subrayado que Avalem ha sido un programa "de extraordinario éxito" por el que la Unión Europea ha felicitado a la Generalitat y esta semana ha llegado la autorización de Bruselas para destinar 50 millones a la contratación de más de 3.500 jóvenes en 2020.

"En su conjunto, Avalem Joves ha permitido en este tiempo 679.000 acciones formativas en menores de 30 años y más de 42.000 beneficiarios", ha resaltado, al tiempo que ha avanzado que el Consell impulsará la adhesión de los ayuntamientos al acuerdo marco con los agentes sociales para las remuneraciones de los beneficiarios "para que en todos los planes haya transparencia en una tabla salarial única".

Puig ha remarcado que en esta legislatura el paro juvenil ha disminuido 21 puntos, de casi el 60% en 2015 al 29% ahora. "Ese 30% de jóvenes merece una oportunidad y este Consell hará lo posible por dársela", ha zanjado.

Asimismo, la vicepresidenta, Mónica Oltra, ha replicado a Cantó -quien ha preguntado a Puig si se había interesado personalmente por los becarios- si él preguntó a los becarios del Congreso en 2014 cuando se aprobó su remuneración a 1.000 euros si estaban bien tratados. Además, ha subrayado que Podemos presentó una iniciativa para impedir la concatenación de contratos y Cs no la apoyó.