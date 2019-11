La Generalitat concedeix 350.000 euros a la Fundació Premis Rei Jaume I

En aquests moments, la Fundació concedeix els premis en sis categories: investigació bàsica, economia, medicina clínica, protecció del medi ambient, noves tecnologies, i l'emprenedoria, sense perjuí d'aquests guardons puguen ampliar-se o modificar-se amb la finalitat d'impulsar i promoure l'avanç d'aquestes matèries.

En concret, 200.000 euros de la subvenció de la Generalitat van destinada al pagament efectiu dels imports en què consisteixen els premis d'Investigació Bàsica i Investigació Mèdica que s'entreguen en l'edició 2019, que suposa el seu import total.

Així mateix, servirà per a col·laborar en el finançament de les despeses de viatge, estades i honoraris de les persones que formen part dels Jurats d'aquests Premis Rei Jaume I 2019, així com en les despeses de publicitat, divulgació i difusió dels Premis Rei Jaume I en les seues sis modalitats i de les despeses prorratejades per la celebració de l'entrega dels Premis a les persones guardonades.