CCOO y UGT tasan en más de cinco los despidos por enfermar registrados hasta la fecha en Castilla-La Mancha

Estas movilizaciones se han repetido en el resto del país para protestar contra la sentencia del Tribunal Constitucional que avala el despido objetivo por enfermedad con baja médica justificada, "sentencia que ya está suponiendo un aumento de los despidos por esa causa", advierten los sindicatos.

En declaraciones a los medios, el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, ha manifestado que la sentencia del Tribunal Constitucional pone "en grave riesgo" la salud de los trabajadores. "Anteponer la productividad de una empresa a la salud de un trabajar nos parece una atrocidad y un atropello", ha enfatizado.

"No vamos a cuestionar la sentencia, que seguramente está basada en una interpretación de la ley, lo que cuestionamos muy seriamente es la propia ley. Si el futuro Gobierno no entiende que debe ser inmediata la derogación del artículo 52.d es porque no existe ningún tipo de empatía para con los trabajadores", ha afirmado el líder sindical.

Dicho esto, Paco de la Rosa ha dejado claro que "una baja por enfermedad es una baja certificada por un médico y por lo tanto no es absentismo". De este modo, ha explicado que un trabajador que tenga una gripe o tenga un esguince y tenga 9 días de baja justificada, firmada por un médico, en un periodo de dos meses "puede ser echado a la calle".

De su lado, el secretario de Administración y Formación regional de UGT, Alberto Sánchez, ha dicho que la sentencia del Constitucional es un "sinsentido" y "una vergüenza" porque prevalece el derecho a la libertad de empresa frente al derecho a la salud y al trabajo y pone de manifiesto el "terror" que los trabajadores van a tener a la hora de estar de baja.

Además, ha lamentado que esta sentencia principalmente afecta a las mujeres debido a que son ellas las que por norma general trabajan en sectores que tienen mayor incidencias de baja de corta duración como pueden ser cuidados de personas y niños, tareas de limpieza o hostelería.