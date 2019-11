La Castellana tendrá un carril bici segregado antes de que acabe el mandato

El Paseo de la Castellana de Madrid contará con un carril-bici"segregado y seguro" antes de que finalice este mandato tras aprobar todos los grupos municipales por unanimidad las propuestas de PSOE y Vox que solicitaban espacio para la bicicleta desde la Glorieta de Carlos V, en Atocha, hasta el Hospital de la Paz, en la zona de Chamartín.

Ambas formaciones habían presentado sendas iniciativas en el Pleno de Cibeles buscando lo mismo, por ello se han debatido y votado de forma conjunta. Dicha infraestructura debe estar "bien señalizada", así como ser "cómodo, eficaz".

Desde el PSOE, Alfredo González ha lamentado que Madrid haya sido pensada para el vehículo privado cuando "el uso de la bicicleta es fundamental en un sistema de movilidad".

Ha puesto ejemplos como el de la ciudad de Sevilla que "avanza con pasos de gigante" en este tipo de movilidad ciclista, algo que ha contrapuesto con los 28 kilómetros de carril-bici construidos durante el mandato de Manuela Carmena. También ha asegurado que "un 57% de personas están dispuestos a utilizar la bici pero no lo hacen".

Por su parte, Fernando Martínez Vidal (Vox) ha asegurado que "moverse en bici por el interior de la ciudad es rápido" y "aunque sea minoritario, muchos madrileños incorporan la bici como modo de desplazamiento".

En opinión del delegado del área de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, "este carril pondrá de manifiesto el compromiso del equipo de gobierno por la movilidad segura y saludable", y ha añadido que "la movilidad ciclista es una pata importante" en la estrategia de movilidad de este mandato. También ha añadido que actualizarán el plan ciclista de 2018.

El edil de Más Madrid José Manuel Calvo ha señalado que la bicicleta necesita "carril-bici separado" y que es necesario para llevar a cabo esta infraestructura en la Castellana "quitar espacio al coche". "Hay que quitar un par de carriles por sentido; asuman que hay que quitar tráfico, que lo asuma el proponente por parte de Vox", ha lanzado.

Continuará el ciclocarril en Hortaleza

No han sido las únicas propuestas sobre carril bici que han llegado en esta jornada al Pleno de Cibeles. José Manuel Calvo buscaba que se aportaran informes para justificar el cambio de carril-bici a ciclocarril en la Gran Vía de Hortaleza, y que de no poder aportarlos, revirtieran la obra. No ha conseguido apoyos suficientes por el 'no' a la propuesta de PP, Cs y Vox.

Calvo ha calificado de "tóxico" al gobierno municipal, y les ha afeado que su primera medida fuera "eliminar unas macetas, bancos, zona estancial, para meter unos aparcamientos; una imagen que abochorna". Por ello entiende que en la capital "la política de movilidad se ha convertido en una parodia", pues ya hay "memes sobre lo que les gustan los atascos".

"Yo creo que quiere llenar el aire de contaminación, y viene ayudado del perverso ayudante Borja Carburante (en alusión al delegado de Movilidad Borja Carabante, los dos estarían dispuestos a soterrar Gran Vía pero no para meter a los coches, sino a los peatones", se ha dirigido Calvo al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a quien ha afeado que base la movilidad de Madrid en "caprichos ideológicos".

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, ha indicado que ese carril-bici era "uno de los proyectos peor valorados por los ciudadanos madrileños" que consiguió que se tardaran 40 minutos en recorrer 3.000 metros, por lo que ahora "ha mejorado considerablemente".

También ha intervenido el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien le ha dicho a Calvo que "ha estado gracioso" tras haberle llamado Carburante, y ha ironizado con que "es una pena haber perdido a un gran cómico y ganar a un nefasto delegado de Urbanismo" en el mandato pasado.

El delegado ha precisado que "los carriles-bici han de ser seguros", y ha señalado que con el construido en Gran Vía de Hortaleza antes de convertirlo en ciclocarril aumentaron en 24 los accidentes en dicho tramo.

Desde Vox, Martínez Vidal ha aseverado que "la apuesta por la bicicleta ha de estar por encima de los distintos gobiernos, ya que si no, Madrid no conseguirá estar a la altura". Por su parte, Alfredo González ha lamentado que "Madrid se queda a la cola de Europa en movilidad ciclista" y que "Madrid 360 no contiene ni una medida concreta de movilidad ciclista, salvo los aparcabicis".