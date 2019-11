Primer roce de la alianza entre PSOE y Unidas Podemos a cuenta de Cataluña

El Congreso votará este miércoles la convalidación o derogación del decreto aprobado a principios de mes para desmantelar la llamada "república digital catalana", el proyecto de la Generalitat para levantar una administración estatal gestionada a través de internet. La votación amenaza con convertirse en el primer choque entre PSOE y Unidas Podemos a raíz de la crisis territorial desde que firmaron su alianza, además de poner una piedra en el camino de la negociación de los socialistas con ERC.

Será la Diputación Permanente, el órgano reducido que gestiona el Congreso fuera de los periodos de sesiones, la encargada de votar la continuidad del decreto. Esta norma, aprobada por el Gobierno a principios de mes, faculta al Gobierno a cerrar webs y servidores sin autorización judicial y prohíbe algunos proyectos de la Generalitat, como la creación de un registro catalán de identidad (IdentiCAT).

Los independentistas catalanes se han mostrado radicalmente contrarios a la medida, y de hecho, cuando se anunció el decreto, la Generalitat lo calificó de "155 digital" y de "golpe de Estado" virtual por boca del conseller Jordi Puigeneró, de Junts per Catalunya. ERC ha sido más comedida, pero hace apenas unos días el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonés, aseguraba al ser preguntado por la posible derogación del texto que "todo lo que acerque a una solución acordada, política y democrática nos acerca al acuerdo, todo lo que se aleje lo hará difícil".

Al cierre de esta edición, Unidas Podemos no había confirmado si apoyará o no la convalidación del decreto. No obstante, parece poco probable que la norma cuente con su beneplácito: el líder morado, Pablo Iglesias, ya acusó a Sánchez de hacer "electoralismo" cuando anunció el decreto a finales de octubre y aseguró que la medida es "ponerle puertas al campo" y "no va a ninguna parte".

El PSOE podría necesitar a PP o Cs

Si Unidas Podemos mantiene su posición y se opone a dar luz verde al decreto, el PSOE necesitaría apoyarse en la derecha para sacarlo adelante y evitar que quede derogado por no haber recibido el apoyo del Congreso. En la Diputación Permanente, que aún reproduce el reparto de fuerzas de la pasada legislatura fallida, los socialistas podrían convalidar el decreto recibiendo el apoyo del PP o de Ciudadanos incluso aunque Unidas Podemos se opusiera.

No obstante, esa opción supondría el primer choque entre ambos socios desde que firmaron su acuerdo de coalición hace dos semanas, si bien Unidas Podemos prometió asumir la posición del PSOE con respecto a Cataluña una vez compartan Gobierno.

Además, el mero hecho de que vaya a votarse el decreto enturbia el ambiente de las negociaciones con ERC en un momento decisivo, cuando las bases de los republicanos han dado su apoyo a la estrategia de condicionar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez al establecimiento de una mesa de diálogo y cuando se ha fijado una reunión ERC-PSOE para el jueves.

Al cierre de esta edición, el decreto seguía en el orden del día. Fuentes parlamentarias explican que la Mesa solo podría retirarlo hoy mismo si se reuniera de forma extraordinaria y lo aprobara por unanimidad.