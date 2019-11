Revilla reconoce que no le gusta el pacto PSOE-Podemos y advierte de condiciones "inasumibles" de ERC

Revilla así lo ha manifestado este martes en su intervención en una jornada organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y Deloitte, en la que ha analizado la situación que atraviesa el país por la "incertidumbre" política.

"El pacto entre el PSOE y Podemos es un pacto que a mí no me gusta", ha dicho el presidente cántabro ante cerca de un centenar de empresarios, siendo la primera vez que reconoce en público su desacuerdo con esa alianza de Gobierno y que, según ha asegurado, ya ha trasladado al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Revilla ha justificado su consideración en que Podemos es "un partido al que todavía no conocemos" y que "ha tenido muchos vaivenes" y cuyo secretario general, Pablo Iglesias, que "de lo que dijo hace tres años a lo que puede decir mañana es tarea de sociólogos".

Así, ha señalado que, hace cuatro años, Podemos "ponía en cuestión el pago de deuda que teníamos con Europa y la Constitución española, denostaba la Monarquía o pedía la nacionalización de sectores clave de la economía", y "ha dado un cambio" que "puede que se acelere estando en el Gobierno", continuando con la "reconversión" de sus propuestas.

Eso genera desconfianza en Revilla que, no obstante, ha considerado que "es el presidente del Gobierno quien manda y, llegado el caso, no toleraría saltarse las normas". Pero su "preocupación" sobre ese futuro Gobierno está en las alianzas que podría establecer para sacar adelante la investidura de Sánchez y que apuntan a ERC, lo que haría que el PRC no le apoyase porque "la unidad de España está por encima de cualquier tren".

"Estamos muy atentos a que no se den situaciones que pongan en riesgo, ni de lejos, la Constitución española que nos hemos dado todos. No se puede aceptar ningún tipo de referéndum", ha espetado el presidente cántabro y líder regionalista, que ha enfatizado que "hay cosas que no se pueden consentir de ninguna manera".

Así, Revilla ha advertido que, si el futuro Gobierno PSOE-Podemos va a depender de ERC, "pueda haber algún tipo de concesión" y ha dejado claro que para el PRC "la unidad España es intocable y está por encima de cualquier tren aunque sea de alta velocidad". "Se puede hablar de todo pero no saltarse las leyes y menos quien gobierna", ha apostillado.

El presidente cántabro ha considerado una "gran pena" que, cuando hubo ocasión, no hubiese un pacto de PSOE y Cs que sumaba 180 diputados por la negativa del ya exlíder de la formación naranja, Albert Rivera, una decisión que ha sido "catastrófica para España y para ellos". "No entiendo como Rivera no hizo ese gobierno, que sí quería Pedro Sánchez y que hubiese sido una coalición seria", ha manifestado.

Y también se ha dirigido al PP a quien ha criticado por pedir hoy al PRC, Teruel Existe y Coalición Canaria que, con sus "votos decisivos", impidan el Gobierno de Pedro Sánchez con "comunistas y separatistas", cuando para Revilla son los 'populares' quienes tienen "la llave" para evitarlo. Así, ha reclamado al presidente del PP, Pablo Casado, que "pacte con el PSOE, permítele gobernar y se quedan fuera los independentistas".

Ante todo ello, Revilla ha lamentado que "existe una hipocresía partidista muy grande que impide que en España tengamos un gobierno" y ha considerado que, en una situación como la actual, "los partidos tenemos que ser secundarios y el país tiene que estar por encima de todo" y, aunque no está siendo así, ha insistido en que no habrá terceras elecciones porque "los españoles no aguantarían una nueva repetición electoral".