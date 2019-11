Nuevas confirmaciones para el Mad Cool 2020: Khalid, The Killers, The Rapture, London Grammar o Kings of Leon

Estos artistas se unen a los ya confirmados, como Taylor Swift, Billie Eilish o Twenty One Pilots.

El festival se celebrará en Madrid durante los días 8, 9, 10 y 11 de julio.

Las entradas se podrán comprar a partir del 1 de diciembre, aunque habrá una preventa del 27 al 30 de noviembre.