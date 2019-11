Carmena defiende que España es "un modelo claro" en la lucha contra la violencia de género

En rueda de prensa en Albacete, donde este lunes por la tarde participa en un acto con motivo del Día contra la Violencia a las Mujeres, Carmena ha señalado que cualquier persona tiene "la obligación moral" de hacer lo que esté en su mano para acabar con esta violencia.

"España es un modelo muy claro de la lucha contra la violencia machista", ha apuntado, señalando que, mientras haya una sola mujer muerta, "hay que estar pensando qué otra cosa, que no hicimos, hay que poder hacer". En su opinión, habría que hacer una estadística "más pormenorizada" que deje claro qué más se pudo hacer para evitarlo.

Los datos que existen, ha manifestado, "son interesantes" porque reflejan que "no se está fracasando" en las políticas impulsadas para atajar este problema "si se evalúan con otros países europeos", como Alemania, y es la consecuencia de "mucho trabajo hecho durante mucho tiempo y muy bien", lo que no quiere decir, ha apuntado también, que no haya que avanzar y adoptar nuevas medidas hasta acabar con el problema.

Para la abogada laboralista, "es un escándalo" que ya se hayan registrado 52 víctimas este año, "sin contar las víctimas como consecuencia de la comisión de delitos contra la integridad sexual", por lo que ha instado a unirse a esta lucha para "acabar definitivamente" con esta lacra.

A preguntas sobre el nuevo escenario con partidos políticos que se desmarcan de este objetivo, Carmena ha comentado que se está viviendo "una realidad nueva" porque, hasta ahora, todas las declaraciones eran unánimes, no había ninguna fuerza política que disintiera de la lucha contra las violencias machistas y, "por primera vez, no es unánime".

Hay un grupo político de extrema derecha que se está identificando contra esta lucha, "es algo nuevo y obliga a insistir muchísimo" en el objetivo fundamental de acabar con la violencia.

"El feminismo ha sido un movimiento absolutamente pacífico", ningún movimiento de todos los que ha habido a lo largo de la humanidad ha sido, como el feminismo lo es, "radicalmente pacífico", ha insistido Carmena. "Hay que acabar con la violencia siempre sin violencia".

Lo más importante para hacer frente al discurso de la ultraderecha es, en opinión de Manuela Carmena, "hablar mucho, tener empatía, buscar la comunicación" porque es muy importante "saber ser seductores, como lo fue el movimiento feminista". Ante ello, ha afirmado que "el feminismo está ganando", pero hay que seguir luchando.

La "educación sensible en materia de sexualidad" ayudaría, según esta juez emérita, a cambiar la concepción de la sexualidad, de la pareja, y por eso la educación "no sólo debe hacerse sobre lo biológico".

Por su parte, el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, ha planteado que "sería muy preocupante que la radicalidad nos llevara a convertir en víctimas a los que habitualmente son verdugos". Ha dicho que los "profundamente demócratas" no pueden permitir que partido como Vox pretendan dar "soluciones fáciles a problemas tremendamente complejos".

Ha advertido que la violencia machista no siempre termina en asesinato, también es pequeña y callada y a menudo "la sociedad es cómplice" con su continuidad. "No hay que convertir esto en una guerra de sexos, hay que pelear hombres y mujeres por erradicarla".